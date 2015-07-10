Show del Mediterraneo Dance Festival dentro la Venezia Montecarlo

Lo show aperto alla città all'Arena dello Stretto ha portato sul palco ballerini e coreografi internazionali, tra danza, musica e hip hop

Si è svolto martedì 7 luglio, all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, il primo show aperto a tutta la cittadinanza del Mediterraneo Dance Festival; l’evento è stato incluso nella rassegna di iniziative culturali della Venezia-Montecarlo, la gara internazionale di motonautica d’altura che, in questa settimana, ha fatto tappa in riva allo Stretto.

La serata di danza e musica, presentata da Carlotta Bolognese, ha offerto il palco a ballerini, allievi e docenti, provenienti da tutto il mondo che, fino al 4 agosto, sono i protagonisti del Mediterraneo Dance Festival.

Gli artisti ospiti sul palco dell’Arena dello Stretto

Con la complicità del suggestivo scenario offerto dallo Stretto di Messina, si sono esibiti Lukas McFarlane, ballerino vincitore dell’edizione 2013 del talent show inglese “Got to Dance”, Svetlana Kozlova, già ballerina dell’Accademia del balletto di Mosca e componente del corpo di ballo del Teatro Bolshoi e la coreografa e docente internazionale Julia Spiesser.

Forti emozioni hanno suscitato anche le coreografie di Sarah Lanza e Salvo Alicata, artisti siciliani, e di Daniele Sibilli, ex ballerino della trasmissione tv Amici, già finalista del talent show Got to dance in Germania e vincitore di So you think you can dance in Ucraina.

Infine si è esibita Cristina Foti, artista originaria di Reggio Calabria, che ha presentato la sua piccola compagnia di hip hop, le Swagga Dolls.

Lezioni del LAB 1 e prossimi appuntamenti

Formazione e spettacolo, quindi, stanno caratterizzando il Mediterraneo Dance Festival: sono già iniziate le lezioni del LAB 1, con corsi speciali rivolti a bambini dagli 8 ai 13 anni, di livello sia intermedio che avanzato, mentre il prossimo appuntamento con il pubblico è per venerdì 10 luglio, alle ore 21.30, presso l’Oasi Village.

Già in programma anche gli show del 18 e 26 luglio e del 3 agosto, sempre all’Oasi Village di Reggio Calabria.