Si accendono i riflettori sul derby di Calabria Planet-Vis

di Nicolino D’Ascoli – Settimana di fuoco per la Vis Reggio Calabria che nel prossimo impegno affronterà la Planet Assitur in un entusiasmente derby calabrese tutto da seguire punto dopo punto.

I reggini si presentano all’incontro rinfrancati dall’ultimo successo casalingo, ottenuto la scorsa settimana ai danni della Metaenergia Marsala; la Planet Assitur invece arriva rabbiosa e desidorosa di pronto riscatto dopo aver perso la prima posizione e l’ultimo match contro il Palermo.

Insomma ci sono tutti gli ingredienti giusti per un gustoso derby in scena al “PalaPulerà” di Catanzaro dove sicuramente i bianco/amaranto di coach D’Arrigo daranno battaglia sino all’ultima sirena.

Il match si preannuncia difficilissimo, ma Grasso e compagni non si daranno per vinti e tenteranno di ribaltare il risultato dell’andata che ha visto i giallorossi catanzaresi vittoriosi al “PalaBotteghelle” con il punteggio di 63 a 53. Lo strapotere fisico e l’indiscusso valore della Planet Assitur dovrà essere annientato con determinazione, lavoro di testa e tattica. I reggini ci proveranno, consci di non aver nulla da perdere.

La guardia messinese Giuseppe Carnazza inquadra così la gara di domani:“Loro sono una squadra fortissima, e l’hanno dimostrato mantenendo una costanza di rendimento eccezionale per tutto l’arco del campionato. Domani, però, non avranno Cattani, squalificato. Dovremo essere bravi ad approfittare della sua assenza. Giocheremo al massimo, sperando di fare una buona partita e, se possibile, portare a casa un risultato positivo.”Arbitreranno Calogero Sarda di Piazza Armerina e Federico Andrea Castorina di Giarre. Palla a due alle ore 18.