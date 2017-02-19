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Si conclude il tour di Nigra

Il cantautore reggino Luciano Amodeo conclude il tour tra Emilia Romagna e Veneto e torna in Calabria per i prossimi concerti

19 Febbraio 2017 - 18:15 | di Vincenzo Comi

Il cantautore reggino Nigra, all'ultima tappa del tour di presentazione de La Stanza di Seta

Il cantautore reggino Luciano Amodeo, in arte Nigra, all’ultima tappa del tour che nell’ultima settimana si è concentrato tra l’Emilia Romagna ed il Veneto arrivando persino sulle Dolomiti accolti da grande calore ed affetto, dopo aver ripercorso tutta l’Italia arrivando oltre confine a Santiago de Compostela lo scorso settembre ed in Sud America ( negli anni scorsi).

Il disco “La Stanza di Seta”, pubblicato da Top Records alla produzione artistica del Maestro Daniele Grasso, suonato da Pasquale Caracciolo, Roberto Aricò e Christian Gangeri, sta riscontrando un grande successo tra il pubblico e la critica degli addetti ai lavori. Domani Nigra e la band torneranno in Calabria pronti ai prossimi ed imminenti concerti in giro per il “Bel Paese”.

Immagine collegata all'articolo sul tour del cantautore reggino Nigra

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