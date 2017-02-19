Si conclude il tour di Nigra

Il cantautore reggino Luciano Amodeo conclude il tour tra Emilia Romagna e Veneto e torna in Calabria per i prossimi concerti

Il cantautore reggino Luciano Amodeo, in arte Nigra, all’ultima tappa del tour che nell’ultima settimana si è concentrato tra l’Emilia Romagna ed il Veneto arrivando persino sulle Dolomiti accolti da grande calore ed affetto, dopo aver ripercorso tutta l’Italia arrivando oltre confine a Santiago de Compostela lo scorso settembre ed in Sud America ( negli anni scorsi).

Il disco “La Stanza di Seta”, pubblicato da Top Records alla produzione artistica del Maestro Daniele Grasso, suonato da Pasquale Caracciolo, Roberto Aricò e Christian Gangeri, sta riscontrando un grande successo tra il pubblico e la critica degli addetti ai lavori. Domani Nigra e la band torneranno in Calabria pronti ai prossimi ed imminenti concerti in giro per il “Bel Paese”.