Si è concluso il Concorso Ippico Nazionale A3

Si è concluso con l’ammaina bandiera il Concorso Ippico Nazionale A3 di Crescita Tecnica Area Centro – Sud Veterani che si è svolto nei giorni 5 – 6 e 7 agosto 2016.

Al prestigioso concorso nazionale hanno partecipato circa 200 cavalieri provenienti da tutte le Regioni del Centro – Sud, i quali hanno manifestato alla FISE Calabria (Comitato Organizzatore) tantissimi apprezzamenti per l’eccellente organizzazione.

Il pubblico e i percorsi di salto

Oltre ai cavalieri ed al personale tecnico era presente tantissimo pubblico che ha potuto gustare gli spettacolari percorsi di salto montati dal direttore di campo internazionale Andrea Colombo insieme al direttore di campo Cav. Nicola Boscarelli.

Il concorso è stato preceduto da uno stage tecnico di preparazione per i giovani cavalieri calabresi del cavaliere e tecnico francese Eric Louradour attualmente tecnico della nazionale del settore giovanile.

Le parole del presidente della FISE Calabria

Al termine delle gare il Presidente del Comitato Regionale FISE Calabria, ha dichiarato: “sono felicissimo e soddisfatto non soltanto per l’organizzazione di tale evento che potrà e dovrà migliorare, ma in particolar modo per i risultati sportivi di prestigio che i nostri giovani cavalieri sono stati capaci di raggiungere.

Tale manifestazione insieme ad altre manifestazioni regionali che si svolgeranno anche presso il CIDA Paglialonga di Cosenza saranno utili ad evitare che i ns. cavalieri debbano andare lontano con un enorme esborso di denaro. Mi corre l’obbligo di ringraziare la Provincia di Catanzaro che ha messo a disposizione tale prestigioso impianto con il suo dirigente D.ssa Rosetta Alberto tutti gli sponsor che hanno contribuito fattivamente con il loro sostegno economico per l’ottima riuscita della manifestazione ed, inoltre, tutte le maestranze, tutto il personale tecnico, i giudici ed in conclusione un ringraziamento particolare alla mia figliola Roberta che con solerzia è stata un validissimo supporto. Mi preme inoltre sottolineare l’ottima prestazione della junior Giulia Colosimo che ha vinto il piccolo gran premio di sabato ed è riuscita ad arrivare fra le prime posizioni nel gran premio C 140 di domenica vinto dal giovane cavaliere catanese Vacirca Ernesto su Ultimo-FS”.