Si continua a viaggiare nello Stretto, arriva la conferma da parte del MIT
Il Ministero delle Infrastrutture assicura che i mezzi veloci tra Reggio Calabria e Messina continueranno a viaggiare regolarmente dal 1 ottobre
27 Settembre 2018 - 15:31 | di Eva Curatola
I collegamenti rapidi da Reggio Calabria a Messina non subiranno nessuna battuta d’arresto dal prossimo 1 ottobre e i mezzi veloci continueranno a trasportare i passeggeri nello Stretto regolarmente. Lo rende noto un comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
A differenza di quanto affermato a mezzo stampa dal sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il Ministro Danilo Toninelli si è attivato per salvaguardare il traffico veloce nello Stretto di Messina, dando impulso a Rfi di garantire, sin dal prossimo 1 ottobre in via temporanea, i collegamenti da Reggio Calabria a Messina. Il servizio dunque non subirà alcuna interruzione.
Proprio perché conscio dell’importanza centrale dei collegamenti rapidi nello Stretto, Toninelli ha assicurato, tramite Rfi, che i mezzi veloci continuino a viaggiare con la consueta frequenza fino a quando – tra novembre e dicembre – saranno disponibili le risorse per una soluzione strutturale.
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