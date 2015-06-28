Si è aperta con un bagno di folla ‘Fatti di Musica Estate 2015’. Oltre 10.000 per Anna tatangelo

Bagno di folla per Anna Tatangelo all’Area Concerti del Centro Due Mari di Maida per il dodicesimo anniversario dell’imponente struttura situata al centro della Calabria, tra Lamezia Terme e Catanzaro.

Oltre diecimila fan al Due Mari

Oltre diecimila fan arrivati da tutta la regione hanno accolto con straripante entusiasmo la giovane cantante, facendole da coro per l’intero concerto. Un successo andato ben oltre le previsioni, che ha aperto anche la sezione estiva di “Fatti di Musica Radio Juke Box 2015”, la ventinovesima edizione della rassegna del miglior live italiano diretta e organizzata da Ruggero Pegna.

Il concerto della ventottenne interprete di Sora, approdata al successo con il Sanremo del 2002 a soli quindici anni, è iniziato puntualmente alle 21.30 ed è stato una sequenza di hit popolarissimi, dal primissimo “Doppiamente fragili” a “Ragazza di periferia”, da “Essere una donna”, forse il suo brano più celebre, fino a “Muchacha” della scorsa estate, scritto da Francesco Silvestre dei Modà.

Ed ancora, “Libera”, presentato al recente Sanremo e “Inafferabile”, in questi giorni in vetta alle classifiche dei brani più radiodiffusi, altro singolo tratto dal suo ultimo album, accompagnato da uno splendido video. Un nuovo grande successo che le è valso il “Riccio d’Argento” della rassegna per il “grande successo radiofonico dei suoi brani”. A consegnarglielo sul palco del Due Mari, prima dei bis, sono stati lo stesso organizzatore Ruggero Pegna, il celebre maestro orafo crotonese Gerardo Sacco, prestigiosa firma del premio, Domenico Notaris, rappresentante del gruppo editoriale Radio Juke Box, il network radiofonico più ascoltato in Calabria e la direzione del Due Mari al gran completo.

Gerardo Sacco, creatore del “Riccio d’Argento”, ha ricordato come lui e la Tatangelo facciano insieme parte del gruppo di testimonial nazionali della Lilt (Lotta ai tumori), sottolineandone sensibilità e impegno sociale, oltre alle straordinarie qualità di cantante amatissima dal grande pubblico. Un riconoscimento sincero che ha visibilmente emozionato la Tatangelo, consapevole del grande affetto e del calore che ancora una volta le ha tributato la Calabria.

Il concerto è stato introdotto dal noto conduttore televisivo Domenico Milani. Soddisfatta a fine serata Simona Notarianni, direttrice del Due Mari: “E’ stata una grande festa – ha commentato – che abbiamo voluto condividere con coloro che, ogni anno, ci attestando stima e apprezzamenti. I numeri di presenze e l’entusiasmo registrati ci hanno impressionato e commosso, una vera marea umana che ha cantato dall’inizio alla fine. E’ stato bellissimo e indimenticabile per tutti noi!”.

“Fatti di Musica Radio Juke Box” proseguirà il 25 luglio con Cristiano De Andrè a Jacurso (ingresso libero), per poi inondare la Calabria di musica con una raffica di grandi eventi in agosto: Caparezza, 1 agosto in Piazza Castello di Reggio Calabria, Lodovica Comello, 7 agosto al Teatro al Castello di Roccella Jonica ed 8 agosto al Teatro dei Ruderi di Diamante, Carmen Consoli, 9 Agosto all’Arena Magna Graecia di Catanzaro Lido, Sergio Cammariere, 10 agosto al Parco Scolacium di Roccelletta di Borgia, Eduardo De Crescenzo, 12 agosto al Teatro dei Ruderi di Diamante e i Subsonica, 13 agosto all’Arena Magna Graecia di Catanzaro. Fatti di Musica si chiuderà a metà novembre al Palacalafiore di Reggio Calabria con l’imponente Opera Musicale “I Promessi Sposi”, con uno strepitoso cast e la regia di Michele Guardì.

Tutte le informazioni sugli eventi della rassegna sono reperibili al numero telefonico 0968441888 e al sito web www.ruggeropegna.it.