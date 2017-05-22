“Si ‘ndi và” dei Behike Moro, brano che rappresenta la Calabria tra tradizione e innovazione – VIDEO

La band di sei giovani reggini presenta il singolo e il videoclip girato a Pentedattilo, San Leo e Santuci, con oltre 16mila visualizzazioni

La Calabria, è una terra particolare, a volte troppo ostile, ma davvero ricca. Ricca di storia, di cultura e di paesaggistica. Una terra che pullula di giovani talenti, che provano ad emergere a tutti i costi e che vogliono fare delle proprie origini un punto di spicco.

La band e il nuovo singolo

I Behike Moro sono un esempio di questa categoria, una band composta da sei giovani reggini che sognano di fare della propria passione, la musica, un mestiere.

Il gruppo, formato da Alvin Tripodi (voce), Andrea Principato (chitarra), Filippo Stilo (strumenti tradizionali), Cecilia Caserta (basso), Gianluca Foti (chitarra), Gianmaria Nicoletta (batteria), ha da poco presentato il nuovo singolo totalmente made in calabria, che in meno di una settimana ha raccolto più di 16mila visualizzazioni e tantissimi apprezzamenti.

“Da tempo avevamo in testa il progetto Behike Moro, ma si è concretizzato solo nei primi mesi di quest’anno – racconta Alvin ai microfoni di CityNow – Siamo tutti ragazzi che da parecchi anni gravitano attorno all’ambiente musicale e dell’intrattenimento in generale, dai club, alle piazze, ai locali. Ci siamo conosciuti frequentando proprio questi ambienti, fino ad arrivare oggi a questa collaborazione”.

Da qualche giorno è uscito “…si ‘ndi và”, nuovo brano della band scritto e cantato in dialetto calabrese. Una musica e un video davvero coinvolgenti ed entusiasmanti, che trasmettono positività e allegria, e caratterizzati da una forte tipicità.

“E’ il primo brano del disco che abbiamo scelto di proporre al pubblico. E’ un allegro ed ironico racconto di come amici, musica, un bicchiere di vino e splendidi paesaggi siano elementi perfetti per trascorrere piacevolmente il tempo qui in Calabria. Abbiamo scelto il dialetto perchè oltre ad essere la nostra lingua si sposa in modo particolarmente originale col nostro sound, con il quale forma un binomio innovativo“.

Le location del videoclip: Pentedattilo, San Leo e Santuci

Le location scelte per il videoclip sono luoghi splendidi ed incontaminati della Calabria, fatti di terra e vegetazione, avvolti dal clima tipico mediterraneo.

“Le location scelte per ambientare il video musicale di “…si ‘ndi và” sono dei caratteristici scorci del borgo di Pentedattilo e delle frazioni di San Leo e Santuci, entrambe poco distanti da Melito Porto Salvo. Questi luoghi sono stati scelti dal nostro videomaker Nino Maesano che per primo ha ascoltato il brano ed ha subito pensato che questi posti fossero uno sfondo perfetto per la componente scenica del gruppo”.

Il sound tra le tradizioni calabresi

Il sound della canzone ci conduce in qualche modo in un viaggio attraverso le tradizioni calabresi, ricordando il carattere fortemente folkloristico della nostra terra.

“Le nostre origini giocano un ruolo fondamentale sul nostro percorso artistico, il quale inizia infatti da quelli che sono i ritmi, i suoni e le armonie che si ascoltavano da piccoli in giro nei giorni di festa”.

Attraverso suoni ed immagini i Behike Moro sono riusciti a pieno successo a trasmettere un’immagine bella della Calabria, fatta di musica, poesia, allegria e ricchezza paesaggistica.