Si rafforza il gruppo dirigente della Futura
Riunione programmatica dei dirigenti della Futura in vista della prossima stagione: nuovi ingressi, ruoli da definire e l'obiettivo del campionato di B
03 Luglio 2017 - 10:03 | di Vincenzo Comi
Martedì pomeriggio riunione programmatica dei dirigenti Futura in vista della prossima stagione, presso la sala riunione del Brico Center a Reggio Calabria.
Hanno partecipato il presidente Cogliandro, il vice presidente Filiberto Mallamaci, il ds Pasquale Gattuso, il dg Franco Ferrara, i dirigenti Tiziana Branca, Paolo Mallamaci, Nino Mallamaci, Roberto Spano, unico assente giustificato Filippo Verduci.
I nuovi dirigenti della Futura
Graditissima la partecipazione dei nuovi dirigenti Valerio Labate, Piero Nistico e la partecipazione attiva di Mimmo Labate un personaggio di spicco del futsal reggino che ha scritto pagine importantissime in questa disciplina.
Mimmo Labate ha dato la disponibilità di mettere al servizio della Futura quando richiesto la propria esperienza.
Le prospettive della prossima stagione
In vista della prossima iscrizione al campionato di B sicuramente saranno distribuite nuove cariche nell’ambito del settore dirigenziale , dopo quella di responsabile del settore giovanile ricoperta da Enzo Iaria.
Grande soddisfazione in casa Futura per il rafforzamento della dirigenza e quindi della società che dara’ un nuovo slancio verso gli anni futuri .
Nuovo slancio che potrebbe anche essere incrementato dal ritorno a casa nel palazzetto di Lazzaro da tempo ormai una chimera per tutta la popolazione del comune di Motta San Giovanni.
Programmazione senza voli pindarici ma come sempre con i piedi ben saldi in terra e prima di tutto la costruzione di una squadra che confermi i brillanti risultati degli ultimi anni in B. Si parte da un grande allenatore e da un gruppo solido di calcettisti che ormai formano la base su cui costruire.
Qualche innesto mirato e tanta ma tanta voglia di fare bene. Una società quindi ancora più forte con le idee chiare come sempre. Il resto verrà da sé.
Il presidente Cogliandro ed il vice presidente Filiberto Mallamaci ringraziano tutti i dirigenti e danno un benvenuto di cuore ai nuovi. Inizia la nuova stagione quindi con i migliori auspici. Avanti Futura!!
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