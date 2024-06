Siccità a Reggio, Sorical dispone la turnazione per garantire acqua a tutti

Gli effetti della severa siccità che sta interessando la fascia ionica della provincia di Reggio Calabria, ha indotto gli addetti della Sorical ad effettuare delle manovre in alcune zone per garantire l’alimentazione idropotabile in tutti i quartieri della città.

In particolare, in queste ore, a causa del calo continuo della portata dell’acquedotto Tuccio e anche degli elevati consumi registrati, nelle zone di Vito Superiore, Pietro Storta, Condera, Eremo Superiore, Pellaro Località Pantano, Lume, Ribergo, Nocille e Bocale, la società sta procedendo, è scritto in una nota, “a una distribuzione per zone in modo da garantire, per quanto tecnicamente possibile, una uniformità dell’erogazione della risorsa idrica alle utenze.

Tali manovre si rendono necessarie perché nei fine settimana si registrano repentini aumenti di consumi”.

Sorical invita i cittadini di Reggio Calabria e dei paesi della fascia ionica, “a contenere i consumi e a utilizzare esclusivamente la risorsa idrica per usi idropotabili”.

Fonte: Ansa Calabria