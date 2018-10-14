‘Sicuro di vederci bene?’ l’evento organizzato dal Rotaract Club RC

La vista rappresenta una delle vie più importanti di interfaccia con il mondo esterno, e per questo è necessario effettuare i dovuti controlli fin dall’età pediatrica, in modo da poter prevenire eventuali danni dovuti a una mancata diagnosi.

Alla luce di ciò e in ricorrenza del Mese della prevenzione visiva, ieri, Domenica 14 Ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, Il Rotaract Club Reggio Sud “Parallelo 38” ha organizzato una giornata dedicata agli screening visivi, con la gentile collaborazione dell’Ottica Dieci Decimi.

L’attività, volta alla sensibilizzazione della popolazione locale al tema della prevenzione visiva, si è svolta presso l’ottica Dieci Decimi, e ha visto protagonisti i giovani Rotaractiani, Davide e Fabrizio Nucera, i quali, promotori dell’evento, hanno offerto la loro competenza e professionalità, eseguendo delle visite in forma gratuita, nel pieno spirito rotaractiano del service al di sopra di ogni interesse personale.

Nel corso della mattinata, nonostante la pioggia e il tipico riposo domenicale, più di cinquanta persone hanno aderito all’iniziativa, dimostrando di aver colto il senso e l’importanza del concetto “prevenzione”, così come fortemente voluto dagli organizzatori.

Al termine dei test, è stata consegnata una scheda riassuntiva con i dettagli emersi dallo screening alla quale fare riferimento per correggere eventuali difetti.

Redemption dunque positiva, per un’iniziativa che avrà sicuramente seguito vista l’importanza e la necessità di controlli periodici.

Articolo di Fabrizio Nucera