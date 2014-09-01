Sii bella e stai zitta: alla Galleria d’Arte Toma il tema della femminilità interpretato in chiave simbolica. GUARDA IL VIDEO!

di Vincenzo Comi – Disegno, pittura ed installazione. Sono le diverse forme artistiche che danno vita alla mostra ‘Sii bella e stai zitta’ inaugurata nella serata di sabato presso la ‘Galleria d’arte Toma’ di Reggio Calabria.“La mostra nasce dall’omonimo saggio di Michela Marzano pubblicato da Mondadori nel 2010 – spiega Vera Agosti ideatrice e curatrice della mostra insieme a Marta Toma – ‘Sii bella e stai zitta’ suona un po’ come monito da parte di alcune nonne nei confronti delle nipotine per insegnare una via comoda e per avere il successo immediato. E’ anche l’imperativo di alcuni uomini che credono ancora in una donna remissiva e docile. Dopo la mostra all’interno dello ‘Spazio Calabria’ in centro a Milano adesso ci spostiamo a Reggio Calabria. Sono esposte le opere di quattro artisti provenienti da diverse regioni d’Italia. Il fiorentino Iacopo Raugei, la torinese Anna Madia residente però in Francia, la romana Lara Pacilio ed Emila Dimitrova Sirakova di origine bulgara che vive a Milano. Ognuno di loro ha interpretato il tema della femminilità liberamente in chiave simbolica, lirica, drammatica e a volte anche ironica. Il tema è quello della condizione femminile e dei pregiudizi che ancora esistono nel nostro Paese.”L’Italia, infatti, ancor più di altri Paesi europei, soffre di un tipo di educazione differente per maschi e femmine e di stereotipi difficili a morire, di cui le donne sono vittime e a volte anche carnefici.

Stereotipi e condizione femminile

Così, per esempio, una donna che fa carriera è spesso chiacchierata o si pensa che trascuri la famiglia. A parità di condizione lavorativa, il gentil sesso guadagna meno degli uomini; in politica sono necessarie le quote rosa, e le recenti cariche di prestigio in posizione di potere affidate a donne sono state annunciate come novità eccezionali e impensate fino a poco tempo fa, invece di essere ordinaria amministrazione. Le eccezioni non fanno che confermare la regola, suscitando stupore e persino sciocche ironie sui “mammi” e sui “casalinghi” odierni.“La mostra ‘Si bella e stai zitta’ sarà visitabile fino al 20 settembre – spiega Marta Toma – Abbiamo ideato una rassegna d’arte contemporanea con artisti che espongono per la prima volta a Reggio Calabria. E’ l’inizio di un nuovo percorso che creerà senza dubbio importanti sinergie e nuovi dialoghi. Milano è stato il luogo in cui ho incontrato e conosciuto gli artisti ed in particolare la giornalista e critica d’arte Vera Agosti con la quale è davvero un piacere collaborare.”L’iniziativa che nel maggio scorso era stata ospitata presso lo Spazio Calabria di Milano, è promossa dall’associazione Factory Art Zone e accompagnata da un ebook e un catalogo di Vanilla Edizioni, realizzati con il contributo di Banca Fineco. “E’ una mostra realizzata da giovani in cui si trovano tutti i tipi di linguaggi artistici con disegni, pittura ed installazioni. La galleria d’arte Toma esiste da più di cento anni. Si trova in una posizione magnifica nel pieno centro di una città splendida – conclude Antonio Battaglia, gallerista milanese – I locali rinnovano la tradizione della bottega d’arte con uno spazio autonomo dedicato all’arte contemporanea.”La mostra a ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 20 settembre (da lunedì a sabato: 9:00 -13:00 / 16:30-20:30; chiuso domenica e lunedì mattina), presso gli spazi della Galleria d’arte Toma di Reggio Calabria – Via Giudecca 23-27/A, 89125 RC (tel / fax 0965.24883 | galleria.artetoma@libero.it | www.galleriaartetoma.it).