Caso contatori a Reggio, Loizzo: ‘La sospensione di Veronese da UIL Scuola è un fatto gravissimo’

“La sospensione del professor Simone Veronese da parte della UIL Scuola è un fatto gravissimo che non può essere archiviato come una questione interna. È un segnale pericoloso che rischia di zittire chi ha il coraggio di sollevare il velo su presunte irregolarità. In un Paese democratico, chi denuncia va ascoltato, tutelato e rispettato, non punito con provvedimenti disciplinari arbitrari e immotivati”.

Lo afferma, in una dichiarazione, la deputata calabrese della Lega Simona Loizzo.

“Non possiamo permettere – aggiunge – che il sindacato, nato per tutelare i lavoratori e garantire giustizia, si trasformi in un luogo dove si reprime il dissenso e si marginalizzano le voci scomode. La trasparenza e la legalità non sono slogan da utilizzare quando fa comodo, ma valori che devono guidare ogni azione, dentro e fuori le organizzazioni. La vicenda che il professor Veronese ha portato alla luce, la mancata contabilizzazione da parte del Comune di Reggio Calabria dei consumi idrici dei propri immobili, è una denuncia seria, precisa e documentata. Che rappresenta un danno economico diretto ai cittadini, che avrebbero pagato in bolletta anche per quello che non dovevano. È inaccettabile che chi ha denunciato tutto questo venga oggi silenziato. Per questo ho deciso di accompagnarlo personalmente presso gli organi giudiziari competenti, per vigilare sul corretto andamento delle indagini”.