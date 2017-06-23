Simone Martino sarà il capitano della Futura

Sono bastati pochi minuti perché Simone Martino ribadisse la sua fedeltà alla Futura. Simone sarà il prossimo capitano ed erediterà la fascia che ha indossato nelle ultime due stagioni.

Calciatore dalle indiscusse capacità tattiche e tecniche da tutti riconosciute, equilibrato, decisivo, da sempre una vera guida in campo per tutti i compagni di squadra.

La prossima sarà la sua terza stagione nella squadra di Motta San Giovanni. Grande soddisfazione in casa Futura da parte di tutti i dirigenti, in particolare il presidente Cogliandro ringrazia Simone per il legame che ha confermato in pochi minuti senza particolari trattative a testimonianza della solidità di rapporti che si sono creati negli anni.

Da parte sua il nuovo capitano ringrazia e dichiara di essere onorato di portare al braccio la fascia di capitano e aggiunge che la onorerà con il massimo impegno più di sempre.

Il nuovo corso della Futura di mister Rinaldi continua a prendere forma.