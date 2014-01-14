Simpson: Su Fox dal 14 Gennaio 1990

Dal debutto come serie a puntate al giallo scelto da Matt Groening e al nome Springfield: storia e curiosità della famiglia più celebre della tv

di Alessandro Sica – 14 Gennaio 1990: I Simpson debuttano su Fox per la prima volta come una vera e propria serie televisiva della durata di mezz’ora.

Rappresentazione ‘alterata’ della famiglia americana: Homer il padre scansafatiche e bambinone, Marge la madre casalinga, Bart il figlio ribelle, Lisa adolescente genialoide , Maggie la più piccola che stenta a crescere!

Matt Groening e i personaggi della serie

Sono i protagonisti principali della serie a cartoni animati “I Simpson” ideata daMatt Groening (che ha dato ai personaggi gli stessi nomi dei suoi familiari) già nel 1987 (con brevi “comparsate” all’interno del Tracey Ulman Show).Ma il debutto vero e proprio come serie a puntate, di mezzora l’una, avvenne sul nuovo canale televisivo della FOX il 14 Gennaio 1990.

Da allora “I Simpson” non hanno mai smesso di attirare a se l’attenzione e incassare successi .Il colore giallo con cui sono disegnati ? Una scelta provocatoria dello stesso Groening che voleva indurre i telespettatori a credere che il loro televisore avesse dei problemi tecnici di colore.

Un modo per lasciare impressa la serie nella mente dei telespettatori e distinguerla subito da tutti gli altri cartoons.

Springfield e il linguaggio irriverente

La città dove è ambientata la serie si chiama “Springfield”, un nome scelto da Groening perché è uno dei più diffusi fra le località americane ve ne sono almeno trenta stati degli Usa , ma lo stesso Groening ha dichiarato che la Springfield dei Simpson in realtà avrebbe molto in comune con la città in cui egli stesso è cresciuto: Portland nell’Oregon.

Il linguaggio irriverente della serie, le situazioni paradossali e poco rispettose di qualsiasi autorità e di qualsiasi religione, hanno fatto si che i Simpson siano riusciti regalando buon umore a diventare una delle famiglie più apprezzate e conosciute dell’intero globo.. e noi ne siamo grandi fan !