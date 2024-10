Il Sindaco Falcomatà: “Trofeo Coni straordinario spot per la Calabria più bella e vitale”

“Credo che il Trofeo Coni svoltosi quest’anno nella nostra regione, sia stato uno straordinario spot per la Calabria più bella e vitale, un esempio di come lo sport possa rappresentare un veicolo di crescita per la nostra terra, trasmettendo l’immagine di una Calabria positiva, entusiasta ed attrattiva, costituendo anche un nuovo importante motivo d’interesse in termini turistici, con le relative ricadute sotto l’aspetto economico ed occupazionale”. E’ quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà esprimendo il suo plauso per lo straordinario successo suscitato dal Trofeo CONI Kinder+Sport che ha coinvolto i Comuni di Crotone, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Catanzaro e Palmi e al quale hanno preso parte migliaia di giovani atleti provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero.

“Un evento straordinario – ha aggiunto il Sindaco – che è riuscito a rendere al meglio l’idea delle potenzialità del nostro territorio. Desidero fare un plauso alla passione, alla tenacia e alla competenza del Presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero, estendendo i miei ringraziamenti al Coni nazionale, nella persona del Presidente Giovanni Malagò, che ha reso possibile tutto questo, dimostrando di credere fermamente nel nostro territorio. Le immagini della cerimonia di chiusura che si è svolta nella splendida cornice di Porto Kaleo a Cutro sono il fulgido esempio di quanto lo sport possa essere un volano di sviluppo per la crescita positiva della nostra terra, soprattutto delle nuove generazioni”.

Sono contento inoltre – ha spiegato ancora Falcomatà – che il Comitato Olimpico abbia incluso la città di Palmi in rappresentanza della nostra Città Metropolitana tra le tappe di una vera “piccola olimpiade” che ha riscosso straordinari consensi. Segno che il lavoro di squadra promosso dal Coni regionale sta funzionando alla perfezione e che la nostra Calabria ed il territorio della nostra Città Metropolitana, possono dare tanto, anche per ciò che riguarda l’organizzazione di futuri eventi sportivi di caratura nazionale ed internazionale”.