Il sindaco riassume gli eventi della settimana

Come ogni domenica il sindaco Falcomatà racconta su Facebook la settimana: asili inaugurati, iniziative per i bambini, Carnevale e raccolta differenziata a Vito

Ritorna il consueto appuntamento domenicale del sindaco Giuseppe Falcomatá che, ogni settimana, pubblica un breve video sulla sua pagina Facebook istituzionale per illustrare gli eventi, le attività più importanti affrontate dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria.

“E’ stata una settimana piena di novità e ricca di iniziative” ha scritto il sindaco Falcomatà, annunciando, tra le altre cose, anche l’avvio della raccolta differenziata porta a porta nel quartiere di Vito, dove sarà organizzato un incontro informativo nelle prossime settimane.

Asili e scuole dell’infanzia: i lavori completati

Tra le novità più importanti il completamento dei lavori sulla scuola dell’infanzia di Santa Venere che nei mesi scorsi, quando il cantiere era quasi completo, era stata oggetto di un vile attentato incendiario: “i lavori sono stati completati, mancano solo gli arredi, mancano davvero pochi giorni”, assicura il sindaco.

E questo è il quarto asilo inaugurato in pochi giorni: “lunedì, infatti, è stato riaperto l’asilo di Archi “Il mago di Ozz.

“La città è poi stata protagonista della giornata internazionale del risparmio energetico e sulla sostenibilità con l’iniziativa “Mi illumino di meno”: i bambini hanno risposto alla lettera indirizzata loro dal sindaco, disegnando il super eroe del risparmio energetico. I disegni sono stati poi esposti tutti nella galleria di Palazzo San Giorgio.

Carnevale rinviato, PalaColor e raccolta differenziata

Una settimana dedicata ai bambini anche per il Carnevale, ritornato in grande stile, partendo dal Villaggio di Carnevale allestito a Piazza Duomo, la sfilata dei carri prevista per oggi pomeriggio (la sfilata è stata rinviata a martedì 28 febbraio, causa maltempo).