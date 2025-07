Reggio, a Santa Caterina il sit-in dei cittadini: ‘Solo promesse, servono fatti’ – VIDEO

Manifestazione pacifica alla Villetta Santa Caterina per sollecitare interventi di riqualificazione urbana

Il 17 luglio 2025, l’Associazione “Noi per Santa Caterina” ha organizzato un sit-in presso la Villetta Santa Caterina, un evento che ha visto la partecipazione attiva di numerosi cittadini preoccupati per lo stato di degrado della zona. La manifestazione pacifica ha rappresentato un momento di forte mobilitazione cittadina per sollecitare l’Amministrazione Comunale a mantenere le promesse relative alla riqualificazione della Villetta.

Durante l’evento, è stato esposto uno striscione con il messaggio “SONO SOLO PAROLE“, a sottolineare la percezione dei cittadini che le promesse dell’Amministrazione Comunale non siano state seguite da fatti concreti.

I cittadini hanno espresso la loro frustrazione per la mancanza di interventi concreti e hanno chiesto con forza un piano di riqualificazione che tenga conto delle esigenze della comunità.

L’Associazione “Noi per Santa Caterina” rinnova l’appello alle Istituzioni affinché prendano in seria considerazione le richieste dei cittadini e avviino progetti di riqualificazione efficaci e duraturi.