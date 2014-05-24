Skylock, il lucchetto intelligente per bicicletta a energia solare

I furti di biciclette sono un problema che affligge molti e scoraggia diverse persone dall’adottare le due ruote come mezzo di trasporto. Per questo esistono i lucchetti, ma le soluzioni tradizionali non sembrano essere sufficienti.

Un lucchetto che si apre dallo smartphone

Ed ecco che nasce Skylock, un lucchetto che si autodefinisce «intelligente».Le sue particolarità iniziano dal sistema di apertura: nè chiavi né combinazioni, il tutto si gestisce dall’app per smartphone che accompagna Skylock.

Inoltre il lucchetto è anche dotato di un «sensore di prossimità» che lo apre quando il proprietario – o, meglio, il suo smartphone – si avvicina. Esiste comunque la possibilità di sbloccare il lucchetto con una combinazione, per evitare di lasciare a piedi quanti si dovessero ritrovare con il telefono scarico.

Bluetooth, Wi-Fi e accelerometro a bordo

La dotazione di Skylock, che comprende il supporto a Bluetooth Low Energy, Wi-Fi e la presenza di un accelerometro, permette poi di svolgere diverse altre funzioni.

Skylock è infatti in grado di inviare un messaggio d’allarme al telefono del proprietario se rileva che qualcuno lo sta toccando troppo a lungo (perché sta cercando di forzarlo, presumibilmente) e anche di capire se, durante la normale marcia, sia avvenuto un incidente, confrontando i dati del proprio accelerometro con quelli del sensore integrato nello smartphone.«In caso di un impatto grave» – spiega il produttore – «Skylock invia una notifica push per controllare che il guidatore stia bene. Se questi non risponde entro un numero di secondi prestabilito, Skylock decide automaticamente che è stato ferito gravemente e chiama i soccorsi».Infine, l’app di Skylock facilita i programmi di bike sharing come Spinlister consentendo a chiunque sia in possesso del lucchetto di sapere sempre dove esso si trovi. L’articolo continua dopo il video.le funzioni di Skylock sono alimentate da una batteria interna ricaricabile, ma il lucchetto è dotato di pannelli solari pensati per rendere pressoché inutile la ricarica manuale: un’ora di luce solare permette infatti di utilizzare Skylock per una settimana, e la batteria completamente carica regala un’autonomia di un mese.

Skylock sarà in vendita all’inizio del 2015;E’ possibile preordinarlo sul sito ufficiale al prezzo speciale di 159 dollari (il prezzo pieno poi sarà di 249 dollari).