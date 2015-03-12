Solar Impulse 2: il giro del mondo a energia solare – FOTO

Dal decollo ad Abu Dhabi alle tappe in Asia e negli Stati Uniti: il velivolo guidato da Piccard e Borschberg tenta il giro del mondo a energia pulita

di Alessandro Sica – Un viaggio intorno al mondo a energia solare, per dimostrare che i cambiamenti climatici possono essere anche un’opportunità, quella di portare sul mercato nuove tecnologie. Con questo obiettivo è decollato ieri da Abu Dhabi il Solar Impulse 2, utilizzando esclusivamente energia pulita. Alla guida, i due piloti svizzeri Bertrand Piccard e André Borschberg .

Prima tappa Mascate, capitale dell’Oman; poi sarà la volta dell’India. Primo scalo ad Ahmedabad, poi a Varanasi, per proseguire aMandalay (Birmania), Chongqing e Nanchino (Cina), e quindi approdare negli Stati Uniti con tappe nelle Hawaii, a Phoenix e New York. L’aereo solare attraverserà l’Atlantico, raggiungerà l’Europa e il Nordafrica e infine tornerà ad Abu Dhabi, negli emirati Arabi.

“Questo progetto è una sfida umana“, ha detto uno dei due piloti svizzeri,André Borschberg. Il giro del mondo è frutto di 12 anni di ricerche condotte da i due piloti. Un progetto che vuole anche veicolare un messaggio politico.

“Vogliamo condividere la nostra visione di un futuro pulito“, ha detto Piccard, sottolineando l’intento di contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici. Perchè “il cambiamento climatico offre una fantastica opportunità di portare sul mercato delle nuove tecnologie verdi” che aiuteranno a “tutelare le risorse naturali del nostro pianeta, creare posti di lavoro e sostenere la crescita” economica.L’arrivo è previsto tra fine luglio e inizio agosto.

Il volo sul Pacifico

Il tratto più impegnativo del percorso sarà il volo non-stop di cinque giorni e cinque notti attraverso l’Oceano Pacifico, dalla Cina alle isole Hawaii. Il velivolo salirà fino a 10mila metri di quota durante il giorno per ricaricare le batterie in modo da rimanere in volo per la notte. Di mesi per fare il giro del mondo ce ne metterà 5, divisi in dodici tappe,percorrerà 35mila chilometri . Alla fine avranno dimostrato che viaggiare e volare solo a energia solare è un futuro possibile. La fantascienza si fa realtà.

Per seguire in diretta tutto ciò che accade nella cabina di pilotaggio e nel centro di controllo della missione a Monaco. solarimpulse.com