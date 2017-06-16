SoleInsieme presenta la collezione tessile dell’estate 2017

Martedì 20 giugno, alle ore 18:00, presso Le Botteghe delle Terre del Sole, in Via del Torrione, 89, verrà presentata la prima collezione tessile estiva della sartoria sociale SoleInsieme.

La cooperativa Soleinsieme è nata a Reggio Calabria nel 2014 per dare una risposta al disagio di tante donne con figli minori e senza un compagno: ragazze madri, donne separate e divorziate, vittime di violenza. L’idea di promuovere un’impresa sociale produttiva è nata da un gruppo di madri sole e di volontari che si sono incontrati all’interno dei percorsi di ascolto, condivisione e formazione avviati dalla Rete associativa ed istituzionale Madri in difficoltà. La cooperativa SoleInsieme è socia del Consorzio Macramè e ha il proprio laboratorio sartoriale, a Reggio Calabria, in uno stabile confiscato alle mafie.

Borse stile navy e parei nei colori dell’estate sono le creazioni che la sartoria sociale SoleInsieme ha realizzato per la sua prima collezione tessile, interamente prodotta nel laboratorio sartoriale dalle donne della cooperativa recuperando tessuti e scampoli di cotone.

I prodotti di SoleInsieme, connotati da un forte valore sociale, saranno in vendita presso la Bottega equosolidale del Consorzio Macramè di Via del Torrione; acquistando una borsa si riceverà, in omaggio, anche un cosmetico della linea Terre del Sole, già nota e apprezzata.