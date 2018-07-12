Giovedì 12 luglio alle 22.30 la tribute band propone Albachiara, Incredibile Romantica e tanti altri brani di Vasco Rossi

Appuntamento al lido Turque per un live da non perdere. Giovedi 12 luglio, a partire dalle 22.30, si esibirà la cover band ‘Siamo solo noi‘. In scaletta ovviamente tutti i brani del celebre cantautore Vasco Rossi, da più di 30 anni tra i preferiti in assoluto nel panorama musicale italiano. La cover band Siamo solo noi, dopo alcune date in Sicilia, arriva anche a Reggio Calabria per far risuonare le magiche note di brani come Albachiara, Incredibile Romantica, Nessun pericolo per te e tanti altri.