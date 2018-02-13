Sondaggio sulle sportive italiane più sexy, vince la calabrese Forciniti
La judoka cosentina, tornata sul tatami dopo due maternità, è la sportiva preferita dal 16% degli intervistati. Seguono Greta Cicolari e Antonietta Di Martino
13 Febbraio 2018 - 18:26 | di Vincenzo Comi
Campionessa, mamma….e sexy. La calabrese Rosalba Forciniti, judoka, ha conquistato di recente il titolo tricolore ai Campionati assoluti di Judo, al Centro Olimpico di Ostia. Si è presa la scena: bronzo olimpico a Londra 2012, la cosentina Forciniti è tornata sul tatami a 31 anni, dopo l’addio alle gare del 2014, due maternità e un cambio di club, ed è stata subito capace di conquistare il titolo tricolore.
Titolo gratificante ma decisamente meno prestigioso è arrivato anche fuori dal tatami. Secondo una ricerca fatta su 860 utenti, mirata ad individuare le sportive più avvenenti, ad affermarsi è stata proprio Rosalba Forciniti, amata per la sua immagine di ragazza acqua e sapone, capelli biondissimi e sorriso raggiante preferita dal 16 % degli intervistati.
Al secondo posto si piazza Greta Cicolari (13%) campionessa di beach volley, una delle donne piu sexy dello sport con un corpo scultoreo e perfettamente allenato. Al terzo posto con il 12% delle preferenze troviamo Antonietta Di Martino, regina del salto in alto.
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