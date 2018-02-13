La judoka cosentina, tornata sul tatami dopo due maternità, è la sportiva preferita dal 16% degli intervistati. Seguono Greta Cicolari e Antonietta Di Martino

Campionessa, mamma….e sexy. La calabrese Rosalba Forciniti, judoka, ha conquistato di recente il titolo tricolore ai Campionati assoluti di Judo, al Centro Olimpico di Ostia. Si è presa la scena: bronzo olimpico a Londra 2012, la cosentina Forciniti è tornata sul tatami a 31 anni, dopo l’addio alle gare del 2014, due maternità e un cambio di club, ed è stata subito capace di conquistare il titolo tricolore.

Titolo gratificante ma decisamente meno prestigioso è arrivato anche fuori dal tatami. Secondo una ricerca fatta su 860 utenti, mirata ad individuare le sportive più avvenenti, ad affermarsi è stata proprio Rosalba Forciniti, amata per la sua immagine di ragazza acqua e sapone, capelli biondissimi e sorriso raggiante preferita dal 16 % degli intervistati.

Al secondo posto si piazza Greta Cicolari (13%) campionessa di beach volley, una delle donne piu sexy dello sport con un corpo scultoreo e perfettamente allenato. Al terzo posto con il 12% delle preferenze troviamo Antonietta Di Martino, regina del salto in alto.