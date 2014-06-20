Sono ancora aperte le iscrizioni per “Orientiamoci”, il corso residenziale di orientamento alla scelta, organizzato dall’Associazione “Attendiamoci Onlus”.Il corso si svolgerà dal 30 giugno al 3 luglio presso il Villaggio dei Giovani, bene confiscato alla ‘ndrangheta e gestito dall’Associazione Attendiamoci. Gli obiettivi principali del corso sono: fornire strumenti per l’elaborazione di scelte efficaci, offrire un quadro panoramico del mondo universitario e del mondo del lavoro, favorire un processo di consapevolizzazione della scelta post-scolastica quale tappa fondamentale nel proprio percorso di crescita e formazione.

Il percorso sarà anche una occasione unica per facilitare l’autoconoscimento e l’inserimento in un contesto relazionale significativo. A supporto dei partecipanti, per l’intera durata del corso, ci sarà un’equipe formativa composta da esperti di risorse e problematiche giovanili, neolaureati e studenti universitari, che si confronteranno con i ragazzi attraverso lezioni frontali, simulazioni, giochi, test, casi ed esperienze. Ai partecipanti sarà inoltre consegnato del materiale didattico con notizie utili sul mondo universitario. L’esperienza ha un costo di € 70,00 a copertura delle spese di vitto, alloggio e del materiale didatticoSul sito www.attendiamoci.it c’è la possibilità di prescriversi online. Per ulteriori informazioni e costi: www.attendiamoci.it Tel. 0965/312689 e 320/2591687