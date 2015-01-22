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Sopralluogo a Paterriti. Il sindaco Falcomatà verifica il mai ultimato ponte che collega Paterriti con Oliveto e con il castello di Sant’Aniceto

Strade dissestate e il ponte mai ultimato verso Oliveto: il sindaco ha incontrato i cittadini insieme a Delfino, agli assessori e a una consigliera

22 Gennaio 2015 - 20:47 | di Redazione

Sopralluogo a Paterriti del sindaco Giuseppe Falcomatà per verificare il ponte mai ultimato

Sopralluogo a Paterriti per il Sindaco Giuseppe Falcomatà che nella mattinata di mercoledì, insieme al Presidente del Consiglio Demetrio Delfino, agli assessori Zimbalatti e Marino e alla consigliera Iachino, ha incontrato i cittadini, ascoltato le loro richieste e preso visione dei problemi presenti sul territorio. Constatati gli evidenti problemi del manto stradale, il Primo cittadino si è poi soffermato a verificare il mai ultimato ponte che collega Paterriti con Oliveto  e con il vicino castello di Sant’Aniceto, situato nel comune di Motta San Giovanni.
«Il problema della strada è comune a molti territori. Serve pazienza, vista la situazione in cui versano le casse del Comune: le tasse che tutti noi paghiamo, purtroppo, non vanno tutte sui servizi, ma soprattutto a coprire i debiti. Il ponte che porta a Curduma, va messo in sicurezza, e ciò sarà possibile grazie ai fondi destinati al dissesto idrogeologico. Per quanto riguarda il ponte di Oliveto, che collegherebbe Paterriti a San Gregorio, oggi è difficile prendere impegni. Diamo risposte immediate partendo dalle piccole cose».

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