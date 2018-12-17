L'associazione Arte Musica e Parole ha organizzato un pranzo con gli ospiti delle case di cura Casa del Sorriso e Villa S. Agata, insieme a ReteSociale e Layla

Nella giornata di Domenica 16 Dicembre I ‘associazione “Arte Musica e Parole” ha organizzato presso i local i dell’associazione “Layla“, sita in via S.Cristoforo Carrubara (RC), “ii pranzo della solidarietà”. Un’iniziativa importante e significativa che ha coinvolto tante realtà associative locali tra cui l’associazione “ReteSociale” e l’associazione “Layla”, ma anche tanti sponsor e aziende che hanno contribuito nell’organizzazione di un pranzo offerto agli ospiti delle case di cura “Casa del sorriso” e “Villa S.Agata”. Un pranzo pieno di cibo, divertimento, sorrisi, canti e balli che hanno vista protagonisti gli anziani e i membri delle associazioni organizzatrici.

Lo spirito del Natale e il ringraziamento di ReteSociale

Un momento in cui si e potuto rievocare lo spirito delle festività natalizie e ii vero senso di esse, come rivendica anche il pres. Di ReteSociale Bruno Monorchio, ii quale rievocando anche immagini suggestive di un capolavoro letterario di Dickens quale “Il canto di Natale”, ha ringraziato l’Associazione “Arte Musica e Parole” e ii proprio presidente Paolo De Stefano, gli ospiti e i collaboratori delle strutture, i propri ragazzi e gli sponsor tutti e ha invitato tutti a fare propri i valori espressi da iniziative come queste, che rendono piene le nostre esistenze, quali gratuita e solidarietà e l’importanza di un sano e bello stare assieme in allegria e in semplicità.

Gli anziani di “villa S.Agata 11 e 11casa sorriso11 si sono mostrati contenti e felici dell’iniziativa, lodevole e lodata anche dai dirigenti delle strutture, e si sono mostrati disponi bili ad essere protagonisti di altre.

Il ringraziamento del presidente De Stefano

Il presidente dell’Ass.11 Arte Musica e Parole” Paolo De Stefano, che commuovendosi ed essendo anche soddisfatto del risultato ottenuto, dopo i tradizionali ringraziamenti ai collaboratori tutti, agli anziani e agli sponsor, si e mostrato felice e orgoglioso di “quella che f ino a prima era solo un’idea e ora grazie a tutti i presenti ediventato un bellissimo regalo di Natale”. L’iniziativa rientrava nell’ambito sociale dell’associazione, come ribadito dal presidente, e con ii motto celebrato dell’ “UNIT! SI VINCE”, si e concluso l’evento, salutando i presenti e invitando ai prossimi appuntamenti, che si sperino siano proseguo di questa prosperosa collaborazione tra diverse realtà associative per conseguire importanti risultati per ii bene comune. Un buon Natale da “Arte Musica e Parole”, “Rete Sociale” e “Layla”.