A spasso (da fermi) per le vie della città

Un’immaginaria lezione peripatetica, un po’ come ai tempi di Aristotele, in giro per piazze e strade della città.

È l’intento del primo incontro pubblico promosso da Il Mio Circolo per le 19 di domani, giovedì 10 novembre, al Cheers (via Torrione, 45 – Reggio Calabria), col presidente della Commissione Toponomastica del Comune di Reggio Calabria Giuseppe Cantarella, giornalista di lungo corso, cultore della materia in Storia ed economia del Mediterraneo all’Università “Mediterranea”.

Forte del suo operato istituzionale, ma ancor più d’esperienza e passione per le figure “mitiche” della città – per politici e sportivi, professionisti ed esponenti istituzionali non meno che per i tanti curiosi, inimitabili “personaggi” che, nel tempo, hanno dato un pizzico di verve alla quotidianità reggina, popolando la memoria collettiva dei residenti in maniera indelebile – , Cantarella ci accompagnerà come una guida socio-storico-turistica in una passeggiata virtuale per le vie di Reggio.

Sarà l’occasione giusta per dare un “volto” ai tanti nomi che di fatto “abitano” strade, piazze e arterie cittadine diverse loro intitolate, troppo spesso ingiustamente ridotti a semplici scritte su un muro o accanto a un codice d’avviamento postale e che, invece, spessissimo nascondono vite, gesta, storie bellissime quanto misconosciute.

Fino a domani… Vi aspettiamo tutti. Nella speranza che sia solo la prima, di tante occasioni per ritrovarci insieme, per riflettere o anche solo per fare due chiacchiere.