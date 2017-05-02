Spettacolo gratuito con J-Ax in Calabria

Continua il tour di Deejay Time, nota trasmissione radiofonica condotta da Albertino su Radio Deejay, che tra i vari appuntamenti in tutta Italia, farà tappa anche in Calabria.

In occasione dei 20 anni di apertura del centro commerciale, Deejay Time sbarca Metropolis di Rende, punto di riferimento ormai consolidato per shopping, animazione e tempo libero. Il Metropolis, che conta in media 25.000 presenze giornaliere e 8.000.000 di utenti l’anno, per festeggiare in grande stile il suo compleanno lancia la Gold Edition e ospiterà insieme a noti artisti di Radio Deejay, come Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, un’importante star d’eccezione: J-Ax!

Alessandro Aleotti (Milano, 5 agosto 1972), in arte J-Ax, è un rapper, cantautore e produttore discografico italiano, noto per aver fondato gli Articolo 31 insieme a DJ Jad nei primi anni novanta e per la carriera solista intrapresa a partire dal 2006. Oggi ha instaurato un legame artistico e lavorativo con Fedez, dando vita al tour di coppia “Comunisti col Rolex”.

Il 16 giugno ore 21:00 siete tutti invitati a Piazza Museo del Presente per assistere allo spettacolo completamente gratuito di Deejay Time con J-Ax!