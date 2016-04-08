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Sinergia tra la Bermè Viola e il centro di formazione Simeup

Durante Viola-Agrigento uno staff medico spiega al pubblico come salvare i bambini dal soffocamento: sarà possibile provare le manovre e ricevere un attestato

08 Aprile 2016 - 09:51 | di Vincenzo Comi

Viola Reggio Calabria contro Trapani, la squadra neroarancio al PalaCalafiore

‘Sapere e saper fare’, questo il messaggio della manifestazione ‘Una manovra per la vita’ in programma domenica 10 aprile al PalaCalafiore. Durante la partita di Viola Reggio Calabria – Agrigento, uno staff medico spiegherà al pubblico presente come salvare i bambini dal soffocamento attraverso le manovre di disostruzione per inalazione di un corpo estraneo.

“L’ostruzione delle vie aeree per inalazione di corpi estranei – spiega Stefania Zampogna, coordinatore del Centro di Riferimento PBLSD (Pediatric Basic Life Support Defibrillation) Calabria e vicepresidente  del direttivo nazionale Simeup – è un’evenienza drammatica che, se non prontamente risolta, può portare ad esiti fortemente invalidanti fino alla morte. Secondo i dati ufficiali dell’Istat, il 27% delle morti classificate come accidentali, nei bambini da 0 a 4 anni, avviene per soffocamento causato da inalazione di cibo o di un ‘corpo estraneo’.

Passando nelle fasce d’età 5-9 anni e 10-14, la percentuale diminuisce progressivamente (rispettivamente 11,5% e 4,7%), ma rimane comunque tra le più significative tra le cause accidentali. Molti di questi decessi possono essere evitati con un intervento tempestivo”.

L’idea della Viola e del centro Simeup

Da questa statistica, nasce l’idea di Giancesare Muscolino, patron della Viola Reggio Calabria, e di due infermieri reggini (Giuseppe Polimeni e Maurizio Sasso) di coinvolgere il centro di formazione Simeup e l’associazione culturale ‘Help’ (con gli istruttori Giuseppe Casile, Maria Coniglio, Alessandra Falcone, Vincenzo Ieracitano, Graziella, Licausi, Isabella Mondello e Giuseppe Romeo) al fine di creare una sinergia, organizzando a Reggio Calabria  il primo addestramento di migliaia di persone in contemporanea.

Così domenica prossima, in occasione del match tra la squadra neroarancio  e la compagine siciliana, sarà illustrata in maniera teorica la tecnica per salvare un bambino e sarà possibile eseguire (dietro il rilascio di un attestato e materiale informativo) le manovre direttamente in prima persona  grazie al  contributo degli istruttori del centro reggino.

L’appuntamento dunque è per domenica 10 aprile al PalaCalafiore.

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