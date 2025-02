Sport: Latella a tutto ‘campo’ tra Piscina, Granillo, PalaCalafiore ed ex Fiera

Nel corso dell’incontro-intervista a RadioVideo Touring, il Delegato allo Sport del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella, ha parlato anche degli impianti sui quali sono già avvenuti degli interventi e altri sui quali verranno effettuati: “Lavori fermi in Piazzale della Pace dove nascerà la nuova Piscina Comunale? Vero, c’è un problema che a giorni risolveremo. Praticamente c’è da spostare una cabina e poi riprendereranno, insieme alla riqualificazione del vecchio palloncino. Senza dimenticare i lavori già fatti e quelli che faremo allo stadio Granillo. Tribuna Ovest praticamente nuova, una piattaforma moderna per i disabili, si stanno per completare i lavori per l’illuminazione e una volta ultimati l’impianto sarà in grado di ospitare eventi di carattere internazionale.

Sapete già tutto quello che è stato fatto anche al PalaCalafiore, per ultimo il cubo che verrà inaugurato con la partita della Nazionale Italiana contro l’Ungheria di domenica 23 febbraio. L’intervento più importante e totale verrà fatto sul tetto della struttura e all’esterno, dove c’è l’idea di creare un parco. Senza dimenticare il centro sportivo che abbiamo in mente di costruire nell’area dell’ex Fiera con un anfiteatro che può contenere circa 4000 persone”.