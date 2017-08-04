Aquiloni, kitesurf e windsurf, yoga della risata e un focus group con le istituzioni: a Pellaro torna la manifestazione della Pro Loco Bocale

Al via la Quarta edizione della manifestazione “Sport e Solidarietà” che la Pro Loco Bocale, Città di Reggio Calabria, organizza per domenica 06 Agosto presso il Lido Katanhouse a Pellaro.

Quest’anno è stata inserita una novità, un evento all’interno dell’evento, e cioè il “Primo festival degli aquiloni “, manifestazione che nella vicina Sicilia esiste già da 10 anni ed ha raggiunto livelli internazionali. Saranno proprio i siciliani a mostrare come si realizzano gli aquiloni ed a far volare le loro creazioni che potrete ammirare alzando gli occhi al cielo.

Dalle ore 16 prenderà il via il laboratorio per la costruzione degli aquiloni, con la direzione del sig Massimo Scalia, che provvederà a munire tutti i partecipanti di materiale idoneo. Le attività quest’anno sono molteplici. Come sempre ha grande importanza anche in questo contesto l’aspetto ambientale. Per cui quale miglior posto della spiaggia per ricordare a tutti che “La raccolta differenziata…ti segue in vacanza”. Questo lo slogan della campagna RICICLA ESTATE, di Legambiente Calabria in collaborazione con Conai, che sta facendo il giro della regione per sensibilizzare cittadini e turisti al tema della raccolta differenziata.

La campagna RICICLA ESTATE di Legambiente

I volontari di Legambiente Calabria e del Circolo di Reggio Calabria, con la partecipazione dei ragazzi dell’AIPD (associazione italiana persone down) sezione RC, coinvolgeranno gli ospiti di questo primo festival degli aquiloni in attività ludiche e di sensibilizzazione, per far comprendere, attraverso il gioco, l’importanza e le modalità della raccolta differenziata.

La giornata proseguirà poi con la possibilità di approcciarsi alle attività sportive quale kitesurf e windsurf , affiancati da istruttori, che mostreranno a tutti i partecipanti come fare sport in acqua. Tutti i presenti potranno inoltre giocare a Beach volley. Alle ore 17.45 appuntamento con la sessione di “Yoga della risata” che rilasserà e farà divertire tutti gli intervenuti alla manifestazione in spiaggia godendo anche del panorama stupendo di Punta Pellaro.

Il focus group sulle periferie

Alle ore 19 si svolgerà un attività civica nata dalla necessità di dialogare con le istituzioni: il quarto Focus Group “portiamo in alto le idee” incontro al quale si invitano a partecipare tutti i cittadini alla presenza dei rappresentanti del Consiglio Regionale, della città Metropolitana e del comune di Reggio Calabria. La Pro Loco di Bocale proporrà tre idee progettuali di riqualificazione di aree fra Bocale e Pellaro, sempre più convinti che rendere le periferie anche a misura di bambino sono segno di attenzione e decoro alla cittadinanza tutta.

Alla manifestazione inoltre saranno presenti i volontari dell’associazione Aisla sez di Reggio Calabria che faranno sensibilizzazione tutta la giornata e poi il ricavato come ogni anno verrà devoluto a loro.