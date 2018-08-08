Sport e solidarietà a Punta Pellaro con il 2° Festival degli aquiloni
Il 12 agosto a Punta Pellaro, davanti al circolo Free Spirits, il secondo Festival degli aquiloni con gli aquilonisti di San Vito Lo Capo
08 Agosto 2018 - 16:25 | di Pasquale Romano
La Pro Loco Reggio Sud organizza il secondo Festival degli aquiloni. Appuntamento il 12 agosto a Punta Pellaro, con l’esibizione di aquilonisti provenienti da San Vito Lo Capo presso l’area antistante il circolo Free Spirits. Di seguito la locandina con il programma.
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