Quasi tutto sold out per la IX Edizione ASC Swell

Che la passione per lo Swell sia diventata storia è dimostrato dal quasi tutto esaurito anche per questa stagione c/o il Serene Resort di Steccato di Cutro.

Ormai manca poco, infatti, al lungo week end del 22/25.5.2025 in cui tra sport, relax e divertimento con gli spettacoli di cabaret, i partecipanti vivranno un full immersion indimenticabile.

Gli appassionati di Swell avranno l’imbarazzo della scelta tra le innumerevoli attività sportive proposte, alternandosi tra lezioni di indoor cycling circuit, yoga, pilates, strong, tango, danza sportiva, danza caraibica, karate, balli sociali, zumba, acqua fitness, walking, zouk, padel, calcio, danze coreografiche, cross training, calisthenics, corpo libero, danze popolari, scienza della felicità, terapie energetiche ed olistiche e la new entry fit&boxe.

Come dalla prima edizione risalente al 2015, non solo Fitness ma l’organizzazione di tornei che coinvolgono società sportive provenienti da tutta Italia, con atleti di ogni età e categoria.

Quest’anno la ciliegina sulla torta è caratterizzata dalla partecipazione al torneo di calcio giovanile della S.D. Lazio, una tra le società sportive professionistiche storiche e blasonate di Italia, che gareggerà nelle diverse categorie di Piccoli Campioni, Primi calci A 6, Pulcini A6, Allievi A5, Juniores A5, Esordienti A9 e A5, Giovanissimi A 5 e A11 e ASC Piccole Pesti.

Ma ancora ci sono novità nel settore del torneo calcistico che saranno svelate a breve. Di certo lo Swell si contraddistinguerà anche in questa edizione per l’essere il palcoscenico per i giovani talenti, non solo per mettersi a confronto, crescere tecnicamente ed esperienzialmente, ma anche per mettersi in luce dinanzi a realtà societarie in cui un domani potrebbero eccellere.

Confermato come direttore artistico e presentatore per il terzo anno consecutivo l’intramontabile artista Santo Palumbo, segno che lo Swell appassiona non solo i diretti partecipanti, ma anche gli altri protagonisti coinvolti nell’immancabile appuntamento annuale targato ASC.

Ad allietare i partecipanti quest’anno ci sarà anche Francesco Rizzuto, noto comico di Zelig e Colorado, ma la novità più eclatante sarà la presenza del maestro Giovanni Cacioppo, artista partecipante a Zelig, Colorado ed altre prestigiose trasmissioni cabarettistiche.

Un momento emozionante si vivrà in occasione delle discipline olistiche, che quest’anno saranno affidate ad Augusta Ricciardi, allieva dell’indimenticabile Filippo De Salvo ed a cui sarà consegnato un particolare riconoscimento per il percorso intrapreso nel settore olistico seguendo le orme del maestro.

“La ASC Calabria e Reggio Calabria come ogni anno non lasciano nulla al caso”, afferma con orgoglio il Presidente Regionale, Antonio Eraclini, neoconsigliere Nazionale ASC, nonché membro della Giunta ASC e della Giunta CONI Calabria. “Dalla scelta della location mozzafiato con la formula All Inclusive, alla selezione degli istruttori e delle discipline coinvolte sempre attenti alle novità nel mondo del wellness, al recluting delle società sportive partecipanti ai vari tornei tra cui quelli di calcio e Padel, c’è una cura meticolosa per ogni dettaglio da parte dei tecnici, dello staff, con particolare attenzione a quelle che sono le necessità dei partecipanti.

Ogni anno rimango stupito del lavoro fatto dietro le quinte da coloro senza i quali lo Swell non sarebbe giunto alla IX Edizione. Ci tengo a sottolineare che se oggi abbiamo raggiunto questi eccellenti risultati è anche grazie a Demetrio Errigo, uno dei primi istruttori a credere fortemente in questo evento.”

Manca poco, quindi, per partecipare alla IX Edizione ASC Swell: non fartelo raccontare: vivilo!

