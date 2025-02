La A.S.D. Reggio Calabria Basket in Carrozzina è lieta di annunciare la conferenza stampa di presentazione del progetto che ha superato il bando “Sport di Tutti: CARCERI” indetto da Sport e Salute S.p.A. Il progetto, realizzato in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, mira a utilizzare lo sport come strumento di inclusione e rieducazione sociale.

L’iniziativa prevede il finanziamento di progetti di valore promossi dall’associazionismo sportivo di base e dal Terzo Settore, con l’obiettivo di combattere il disagio sociale ed economico, prevenire il rischio di criminalità e offrire opportunità concrete di reinserimento alla popolazione detenuta.

In particolare, il progetto ideato dal dirigente e di cui sarà il referente Amelia Eva Cugliandro si concentrerà sul basket ed il basket in carrozzina come strumenti di rieducazione, coinvolgendo giovani tra i 14 e i 22 anni in area penale esterna (USSM e Comunità).

Oltre alle attività sportive, verranno realizzati corsi formativi, tra cui un Corso per Ufficiali di Gara per la Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina e seminari psicosociali volti a stimolare l’autostima e la consapevolezza di sé per facilitare il reinserimento sociale per il tramite dell’ Aspic Psicologia e per lo sport Reggio Calabria – Italy.

Un momento significativo della conferenza sarà l’intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, Dott. Di Palma, che illustrerà la prossima sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra il Tribunale Minorile e l’USSM. Presente il Coordinatore Regionale Calabria di Sport e salute spa, dott. Malacrino.

Il progetto ha ottenuto il Patrocinio del Garante delle persone private della libertà personale, del Garante delle persone con disabilità e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

La A.S.D. R.C. Basket in Carrozzina, in qualità di Capofila del progetto, sarà responsabile della sua realizzazione e unico referente nei rapporti con Sport e Salute ed i partner coinvolti: Fondazione Scopelliti, Aspic, Cambiorotta, Anteros, Kalos Irtate.

Si invitano giornalisti, rappresentanti istituzionali e tutte le parti interessate a partecipare a questo importante appuntamento per conoscere da vicino un progetto innovativo che mette lo sport al servizio della società.