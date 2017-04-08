Sport&Diabete, l’assessore Anna Nucera: ‘Splendida iniziativa’
L'assessore Anna Nucera dà il patrocinio a Sport&Diabete, evento allo stadio Granillo per raccogliere fondi a favore del progetto Dottor Dog
08 Aprile 2017 - 11:57 | di Vincenzo Comi
«Si tratta di una splendida iniziativa alla quale ho dato immediato sostegno. Quando l’associazione Diabaino mi ha proposto l’idea, non ho avuto dubbi». Parole e musica di Anna Nucera, titolare dell’assessorato Educazione e Istruzione, Rapporti con Scuole e Università del Comune di Reggio Calabria, che ha deciso di dare il patrocinio all’evento “Sport&Diabete”, in programma la mattina del 10 aprile 2017 presso lo stadio “O. Granillo”.
«Reputo importantissimo trattare un argomento come il diabete che interessa moltissime persone – afferma l’assessore -, è una patologia che, se non gestita correttamente, può rendere complicata la quotidianità. È quindi necessario che tutti, in particolare i giovani, siano informati sul diabete».
L’evento ha però anche il fine di raccogliere fondi per sostenere il progetto Dottor Dog, ideato proprio dall’associazione Diabaino Vip-vip dello Stretto.
«Dottor Dog rappresenta una novità assoluta – commenta la Prof.ssa Nucera – Gli animali che aiutano l’uomo, in questo caso cani addestrati che rilevano gli sbalzi di glicemia salvando vite umane, sono una gran bella notizia. Io sono un’animalista convinta – aggiunge-, amo gli animali e il connubio cane-paziente con diabete creato dal progetto è un’ulteriore conferma di quale importanza possono avere gli animali per le nostre vite».
Un’occasione non solo per gli alunni ma anche e soprattutto per gli istituti scolastici che vi prenderanno parte.
Il diabete a scuola
«Sono tanti i bambini e ragazzi con diabete nelle nostre scuole – aggiunge l’assessore- e partecipare al Torneo “Sport&Diabete” può fornirci strumenti importanti per affrontare i momenti più difficili anche con l’aiuto di genitori e medico curante. Sarà poi fondamentale anche confrontarsi con le altre scuole – continua – per provare a trovare le migliori soluzioni per ovviare ai problemi legati a questa patologia. E che lo sport entri in gioco per sostenere questa attività è splendido».
Sul piatto c’è anche la possibilità di introdurre tanti Dottor Dog, un ausilio che potrebbe tornare utile anche a docenti e dirigenti dei diversi istituti scolastici.
Le opinioni dei dirigenti scolastici
«Sarei favorevolissima a una soluzione del genere – afferma con entusiasmo la dirigente dell’Istituto “Panella-Vallauri” -, è un’ipotesi possibile da realizzare e sarebbe bellissimo, di grande significato». Quando però si parla di gestione degli alunni con diabete, la Prof.ssa Anna Nucera ha un’opinione diversa dai colleghi dirigenti.
«Abbiamo personale formato per il primo soccorso, non credo ci siano particolari difficoltà – afferma convinta – L’importante è ricevere l’input delle famiglie rispetto al tipo di patologia sofferta dai ragazzi. Certo – precisa -, avere l’infermiere a scuola sarebbe meglio ma da noi, per esempio, c’è il medico competente e anche una stanzetta a infermeria, l’importante è organizzarsi. Istituzionalizzare la presenza di un infermiere in tutte le scuole sarebbe il massimo, si può fare, ma non compete all’assessorato, bisogna chiedere a Regione o Governo. Migliorarsi è sempre auspicabile – conclude l’assessore reggino – ma non è vero che nelle scuole non abbiano strumenti per affrontare le emergenze mediche».
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