Sport&Diabete, l’assessore Anna Nucera: ‘Splendida iniziativa’

«Si tratta di una splendida iniziativa alla quale ho dato immediato sostegno. Quando l’associazione Diabaino mi ha proposto l’idea, non ho avuto dubbi». Parole e musica di Anna Nucera, titolare dell’assessorato Educazione e Istruzione, Rapporti con Scuole e Università del Comune di Reggio Calabria, che ha deciso di dare il patrocinio all’evento “Sport&Diabete”, in programma la mattina del 10 aprile 2017 presso lo stadio “O. Granillo”.

«Reputo importantissimo trattare un argomento come il diabete che interessa moltissime persone – afferma l’assessore -, è una patologia che, se non gestita correttamente, può rendere complicata la quotidianità. È quindi necessario che tutti, in particolare i giovani, siano informati sul diabete».

L’evento ha però anche il fine di raccogliere fondi per sostenere il progetto Dottor Dog, ideato proprio dall’associazione Diabaino Vip-vip dello Stretto.

«Dottor Dog rappresenta una novità assoluta – commenta la Prof.ssa Nucera – Gli animali che aiutano l’uomo, in questo caso cani addestrati che rilevano gli sbalzi di glicemia salvando vite umane, sono una gran bella notizia. Io sono un’animalista convinta – aggiunge-, amo gli animali e il connubio cane-paziente con diabete creato dal progetto è un’ulteriore conferma di quale importanza possono avere gli animali per le nostre vite».

Un’occasione non solo per gli alunni ma anche e soprattutto per gli istituti scolastici che vi prenderanno parte.

Il diabete a scuola

«Sono tanti i bambini e ragazzi con diabete nelle nostre scuole – aggiunge l’assessore- e partecipare al Torneo “Sport&Diabete” può fornirci strumenti importanti per affrontare i momenti più difficili anche con l’aiuto di genitori e medico curante. Sarà poi fondamentale anche confrontarsi con le altre scuole – continua – per provare a trovare le migliori soluzioni per ovviare ai problemi legati a questa patologia. E che lo sport entri in gioco per sostenere questa attività è splendido».

Sul piatto c’è anche la possibilità di introdurre tanti Dottor Dog, un ausilio che potrebbe tornare utile anche a docenti e dirigenti dei diversi istituti scolastici.

Le opinioni dei dirigenti scolastici

«Sarei favorevolissima a una soluzione del genere – afferma con entusiasmo la dirigente dell’Istituto “Panella-Vallauri” -, è un’ipotesi possibile da realizzare e sarebbe bellissimo, di grande significato». Quando però si parla di gestione degli alunni con diabete, la Prof.ssa Anna Nucera ha un’opinione diversa dai colleghi dirigenti.