SS 106, Caulonia boccia le varianti costiere: ‘Corridoio pedemontano soluzione razionale’

È in corso in queste ore, presso la Cittadella Regionale della Calabria, il Dibattito Pubblico promosso da ANAS S.p.A. sul progetto di “Ammodernamento della Strada Statale 106 Jonica”, con particolare riferimento alla variante di tracciato che interesserà anche il territorio del paese di Caulonia.

Il Sindaco Francesco Cagliuso, presente ai lavori, ha da poco concluso il proprio intervento, nel corso del quale ha richiamato la delibera di Giunta Municipale n. 395 del 10 settembre 2026, con cui l’Amministrazione comunale ha formalizzato la propria posizione nell’ambito del confronto avviato da ANAS sulle quattro alternative progettuali poste in discussione. Con l’atto, la Giunta ha espresso la più netta, incondizionata e definitiva contrarietà alle ipotesi di tracciato costiero – Alternativa 2, Alternativa 3 e Alternativa 4 – in quanto soluzioni che attraverserebbero e comprometterebbero la piana degli agrumi, cuore pulsante dell’economia agricola locale, generando al contempo un ulteriore e definitivo isolamento delle aree interne del territorio comunale e precludendo ogni collegamento funzionale diretto tra il centro storico di Caulonia, le sue frazioni collinari e i borghi della Vallata dello Stilaro. La Giunta ha invece individuato e sostenuto, quale soluzione prediletta, l’Alternativa 1 – Corridoio pedemontano, che prevede un nuovo tracciato nell’entroterra a doppia carreggiata (categoria B), ritenuta soluzione razionale e sostenibile, coerente con la pianificazione urbanistica e paesaggistica vigente e maggiormente rispondente alle esigenze di sviluppo e coesione territoriale della comunità cauloniese e dei comuni contermini, chiedendo pertanto formalmente ad ANAS di optare per tale soluzione.

Il Consiglio comunale sarà chiamato a rafforzare la posizione

Il Sindaco Cagliuso ha annunciato che la medesima delibera sarà sottoposta, nella seduta del prossimo 17 settembre, alla valutazione del Consiglio Comunale, chiamato a pronunciarsi per rafforzare ulteriormente la posizione già espressa dalla Giunta. Ha inoltre ribadito che il Comune di Caulonia lavora in sinergia con il Comitato Statale 106 ed ha sottolineato che la variante è un’opera fondamentale per il territorio, a condizione però che venga realizzata in prossimità dai centri storici: per questo motivo si è schierato apertamente a favore dell’Alternativa 1 – Corridoio pedemontano, categoria B (doppia carreggiata), nel tratto compreso tra il km 118+650 (Comune di Roccella Jonica) e il km 123+500 (Comune di Caulonia). Cagliuso è intervenuto al dibattito anche in rappresentanza degli altri otto sindaci della Vallata dello Stilaro, a conferma di una posizione condivisa e unitaria su un tema che riguarda l’intero comprensorio.

L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con attenzione l’evolversi del confronto con ANAS, ribadendo il proprio impegno a tutelare gli interessi del paese e dell’intera vallata nell’ambito di un’opera che dovrà coniugare modernizzazione infrastrutturale e salvaguardia del territorio.

L’amministrazione Comune di Caulonia