A Gerace l’emozione del tango internazionale

Il 19 e 20 settembre prossimi la Città di Gerace, tra i Borghi più belli d’Italia e sede nazionale di Aicotur (Associazione Italiana Comuni Turismo delle Radici) ospiterà un grande evento artistico internazionale.

Presso lo storico “Palazzo Sant’Anna”, infatti , gli artisti argentini Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero, tra i più famosi protagonisti mondiali del tango, parteciperanno ad un evento organizzato dall’associazione “TangoMalia”, presieduta da Giuseppina Romeo, da anni impegnata nella diffusione e nella valorizzazione della cultura del tango in Calabria con sue scuole presenti a Reggio Calabria, Locri e Gioia Tauro.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Gerace e nasce anche dalla volontà di valorizzare, attraverso un evento di respiro internazionale, il patrimonio storico, artistico e culturale della Città. Una proposta, quella presentata da “Tangomalia”, subito accolta dall’Amministrazione comunale con in testa il sindaco Rudi Lizzi, l’assessora alla Cultura Marisa Larosa ed il capogruppo consiliare di maggioranza, nonché presidente del Consiglio generale di Aicotur, Giuseppe Varacalli.

Palazzo Sant’Anna farà da cornice a due giornate nelle quali una delle espressioni più affascinanti della cultura argentina incontrerà la storia e la bellezza di Gerace-

“L’arrivo di artisti di fama internazionale e di appassionati provenienti da diverse località rappresenta inoltre un’opportunità per far conoscere il territorio a un pubblico nuovo, favorendo quella particolare forma di turismo culturale legata agli eventi, alla musica e alla danza” commenta con orgoglio la presidente Romeo.

Il programma del 19 settembre

Il programma prenderà il via sabato 19 settembre alle ore 16.00, con una lezione di tango con Miguel Ángel Zotto e Daiana Guspero. Alle ore 21.00 spazio alla milonga, con l’esibizione della coppia e le note del musicalizador Ciccio Aiello.

Il programma del 20 settembre

Domenica 20 settembre sarà dedicata allo studio e all’approfondimento della tecnica. Alle ore 16.00 si terranno la lezione di tecnica maschile con Miguel Ángel Zotto e la lezione di tecnica femminile con Daiana Guspero, mentre alle ore 18.00 sarà la volta della lezione dedicata alla coppia.

La giornata si concluderà alle ore 21.00 con una nuova milonga, affidata alla musica del musicalizador Francesco Cappello, e con un momento speciale dedicato a Daiana Guspero per festeggiare insieme col pubblico il suo compleanno.