Stage formativo di recitazione sulla social dipendenza
Quattro giornate tra Reggio Calabria e Roccella Jonica con docenti di recitazione, regia e sceneggiatura e un cortometraggio finale sulla social dipendenza
03 Agosto 2017 - 17:24 | di Pasquale Romano
Prende il via nel pomeriggio un interessante Stage formativo di recitazione, su una tematica particolarmente sentita in questi tempi e rispetto alla quale si sta avviando un interessante dibattito di carattere molto ampio: la Social dipendenza.
Il tema si presta ad una analisi abbastanza complessa ed articolata, rispetto alla quale i differenti punti di vista possono essere le pietre angolari dalle quali valutare il fenomeno stesso.
Come elaborato finale è prevista la realizzazione di un cortometraggio con la supervisione del regista Matteo Scarfò.
Nel corso delle quattro giornate, che si svolgeranno presso il Centro Servizi l’Acquario ed il Parco Ecolandia a Reggio Calabria, ed in differenti location a Roccella Jonica, si svolgeranno lezioni di Recitazione, Regia, Sceneggiatura e Comunicazione tenute da docenti qualificati, tra i quali, in particolare, Nick Mancuso, Giovanni Scarfò e Marcello Spagnolo.
Appuntamento dunque il 3-4-5-6 Agosto a Reggio Calabria e Roccella Ionica.
Il Corso ha una durata di 32 ore, con rilascio di un Attestato di partecipazione ed ha il Patrocinio gratuito della Regione Calabria e delle Calabria Film Commission.
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