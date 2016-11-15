Stanziati 100 milioni di euro per la metropolitana di Reggio Calabria
Il governatore Oliverio annuncia lo stanziamento nell'ambito del Pac 2014/2020 e parla di un grande progetto di mobilità urbana per la Città dello Stretto
15 Novembre 2016 - 16:52 | di Pasquale Romano
BLOW UP
“Con la decisione assunta ieri dalla Giunta Regionale di destinare 100 milioni di euro, nell’ambito della programmazione del Pac 2014/2020, per la realizzazione della metropolitana di Reggio Calabria, si apre una prospettiva importante nella programmazione della mobilità nel territorio urbano della Città dello Stretto”. Con una nota pubblicata oggi, il Governatore Mario Oliverio annuncia lo stanziamento di 100 milioni di euro destinati alla realizzazione della metropolitana di Reggio Calabria.
“Si completa così il quadro di programmazione del sistema regionale delle metropolitane. Anche Reggio Calabria, dopo Cosenza e Catanzaro, potrà dare corso all’iter realizzativo di un grande progetto di mobilità urbana.
Si tratta di un intervento fortemente innovativo nelle tecnologie, di grande impatto positivo sull’ambiente e che potrà dare importante impulso allo sviluppo più complessivo della città”.
“È un tassello importante nella riorganizzazione del trasporto urbano locale. Nelle prossime settimane -prosegue Oliverio- procederemo alla sottoscrizione di un apposito protocollo tra la Regione ed il Comune di Reggio Calabria al fine di accelerare le procedure per la realizzazione dell’opera”.
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