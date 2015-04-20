Stati generali della cultura: venerdì 24 i tre racconti del reggino Francesco Perri

Settantacinque minuti di musica e parola dagli scritti del reggino Francesco Perri nel Salone dei Lampadari, tra leggende di santi e prodigi dello Stretto

Sarà il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio ad ospitare, alle ore 18 di venerdì 24 aprile, “Tra fede e leggenda! …dagli scritti di Francesco Perri”, settantacinque minuti di musica e parola ideati e realizzati dal Teatro dei Semplici unitamente all’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, e messi in scena in occasione degli Stati Generali della Cultura, promossi dalla Provincia di Reggio Calabria, Assessorato a Cultura e Legalità.

Saranno Antonio Marino, Giovanna Marino, Giusy Gattuso, Nuccia Macrì e Umberto Lombardo a dar vita a tre , nativo di Careri: il primo narra la storia di Sant’Elia di Enna e la nascita dello Stromboli, il secondo racconto rievoca l’arrivo di San Paolo a Reggio e il prodigio della colonna marmorea, il terzo racconta la traversata dello Stretto compiuta da San Francesco da Paola sul suo mantello.

Ad impreziosire l’evento ci penseranno le note, allegre ed evocative, di “Luigi Marino&la sua Fisarmonica”.