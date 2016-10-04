Stefania Petyx presenta il docufilm ‘Sorge il sole. Una storia vera’

Il 5 ottobre 2016 l’Associazione Sorge il Sole Naso presenterà in anteprima il docufulm “Sorge il Sole – una storia vera“.

Stefania Petyx, ospite dell’evento, presiederà la conferenza stampa che si terrà alle ore 18 presso il Centro Navacita di Naso in c/da Cresta e presenterà la proiezione che avverrà alle ore 19, con ingresso gratuito, presso il Cineforum Comunale di Naso.

Il Docufilm racconta il travagliato percorso per la realizzazione del Centro per Autistici “Navacita”, il primo accreditato in Sicilia.

“Sorge il Sole – una storia vera” mette inoltre in evidenza l’importanza di una tale struttura nel nostro territorio che sarà il volano per realizzare il progetto di un centro diagnostico indirizzato alla ricerca. L’intero progetto mira a dare un una speranza a tanti genitori assillati dalla preoccupazione di garantire un futuro dignitoso ai propri figli quando non ci saranno più loro a prendersene cura. Il Centro Navacita di Naso si pone come simbolo di continuità ed espressione di una Sicilia che lotta per la cura dei propri figli e in quest’ottica vuole infatti realizzare una struttura “Dopo di Noi” anche nel territorio Nebroideo.