‘Stelle Binarie’ di Valeria Siclari: un racconto che parla di sentimenti e di Calabria

E’ una giovane reggina che non ha smesso di credere nelle proprie passioni e il suo romanzo di esordio “Stelle Binarie” in uscita il prossimo 24 Ottobre giorno in cui riceverà il Premio letterario “Città di Ciampino”, è l’esempio che anche i sogni più incredibili si possono realizzare. Valeria Siclari pur avendo solo 31 anni, annovera un Curriculum vitae non indifferente: l’anno scorso con la sua prima opera è stata tra i vincitori del Premio Rai “La Giara” e ha rappresentato la Calabria nell’ambito della competizione. Oltre “Stelle Binarie”, Valeria ha scritto un altro romanzo, ancora inedito, “La convergenza artica”, che sarà pubblicato a breve da “Leonida Edizioni”, e che ha vinto il Premio letterario internazionale “Gaetano Cingari”. Il romanzo pubblicato dalla casa editrice Mondoscrittura (è già ordinabile on line su tutti gli store e a partire dal 24 Ottobre sarà in tutte le librerie italiane), narra un’originale storia che, ambientata tra Reggio Calabria e la zona grecanica, affronta temi anche delicati come la donazione degli organi e mette in luce gli aspetti belli e positivi del territorio calabrese.

“Si parla d’amore a più voci, ma anche qualcosa di più, con tanti collegamenti, “interferenze” fra un personaggio e l’altro – ci racconta l’autrice – Due stelle posizionate così vicine tra di loro da esercitare una reciproca attrazione gravitazionale, unite in un unico sistema da una forza a cui non possono sottrarsi. Il libro ha convinto un pubblico eterogeneo e anche critici particolarmente severi. Esiste un legame speciale tra alcune persone, paragonate a quelle stelle che in astrofisica vengono chiamate “binarie”, due stelle collocate così vicine tra loro da esercitare una reciproca attrazione gravitazionale, unite in un unico sistema da una forza a cui non possono sottrarsi”.

Una storia di fragili esistenze

La scrittrice volutamente ha tracciato la storia di fragili esistenze che si intrecciano fra loro, mostrandosi attraverso una molteplicità di prospettive. Un racconto intenso e commovente che parla di coraggio e di quel sentimento capace di dare un senso anche alla più complicata delle esistenze.

“Nel romanzo descrivo quel mare che di notte è una macchia d’olio senza respiro, solcata da velieri fatiscenti, e di giorno una lastra dello stesso colore dei lapislazzuli, venata da correnti che l’attraversano in lungo e in largo mitigandone il colore, come se sotto la superficie scorressero ruscelli di latte o spiegassero le loro ali i gabbiani – continua la giovane scrittrice – Ma anche il vento che si mette a danzare in mezzo ai fichi d’India e quell’entroterra impervio, con le sue fiumare e il susseguirsi articolato di burroni, di dirupi e di paesini chiusi in se stessi. Tra le pagine, le voci dei personaggi si rincorrono e le immagini assomigliano a quelle che Morgana fa riflettere sull’acqua, come fotogrammi della pellicola di un film. Quello che rimane – conclude Valeria – è la profondità di una storia che parla di coraggio e lo fa con un linguaggio pieno di similitudini necessarie anche per far capire le sfaccettature dell’amore”.

La narrazione e lo stile del romanzo

In una narrazione fluida ricca di pathos e creatività, la scrittrice parla di sentimenti umani e della sua terra e lo fa con una naturalezza grazie ad un lessico asciutto ma incisivo che smorza la tensione narrativa che “costringe” piacevolmente il lettore a leggerlo con voracità. Valeria, pagina dopo pagina, mostra il senso profondo del romanzo, espresso con forza e rara immediatezza, così come è il suo stile asciutto, efficace, mai banale atto a mettere in mostra la sensibilità di un’autrice abile a creare l’intreccio, a rubare attimi indimenticabili, a costruire momenti sempre più esaltanti. “Stelle binarie” delinea un ambiente a cui si contrappone la scelta coraggiosa dei protagonisti di sfidare il senso comune, unica possibilità per ritrovare se stessi e vivere senza limiti e condizionamenti ciò che davvero è in sostanza l’amore.