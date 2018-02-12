Sting arriva in Italia con cinque concerti. C’è anche Taormina
Dopo Sanremo con Shaggy, il già leader dei Police torna dal vivo: tappe a Pula, Roma, Verona, Napoli e Taormina, biglietti da mercoledì 14 febbraio
12 Febbraio 2018 - 21:57 | di Pasquale Romano
Sting Commodore Ballroom, Vancouver BC. Feb. 1, 2017 57th & 9th Tour Photo: Rebecca Blissett
Dopo il suo passaggio, con Shaggy, alla sessantottesima edizione del Festival di Sanremo, il già leader dei Police tornerà ad esibirsi in Italia nel corso della prossima estate: Sting sarà infatti di scena il prossimo 26 luglio al Forte Arena di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, il 28 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 29 all’Arena di Verona, il 30 all’Arena Flegrea di Napoli e il 31 al Teatro Antico di Taormina.
I biglietti saranno disponibili a partire dalle 11 del prossimo mercoledì, 14 febbraio, sul circuito TicketOne e presso tutte le altre piattaforme autorizzate.
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