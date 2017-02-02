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Storia e vicissitudini del popolo ebraico, la Shoah

Per ricordare la strage degli ebrei in Europa, giovedì 2 febbraio alla Sala San Giorgio di Reggio Calabria una tavola rotonda sulla storia del popolo ebraico e la Shoah

02 Febbraio 2017 - 08:07 | di Vincenzo Comi

Presentazione del libro su Massimiliano Maria Kolbe nella Giornata della Memoria

Giovedì 2 febbraio 2017, alle ore 18.00, presso la Sala S. Giorgio al Corso di Reggio Calabria, per ricordare la strage degli ebrei in Europa, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nel contesto del ciclo di incontri “I grandi personaggi della Bibbia e della storia della Chiesa” organizza la tavola rotonda “Storia e vicissitudini del popolo ebraico, la Shoah”. Partecipano: Giuseppe Palamara, diacono; Emilia Serranò, già docente di Filosofia; Clelia Montella, giornalista pubblicista.

Dirige e modera Mons. Antonio Morabito, rettore della chiesa di Sant’Anna, Canonico del Capitolo Metropolitano di Reggio Calabria. Durante l’incontro sarà proiettato un video dove vengono evidenziate le atrocità dei nazisti nei confronti degli ebrei.

Manifesto Storia e vicissitudini del popolo ebraico

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