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Stráich! Non ti serve piú un arredo? Donalo al búling che rinascerá

Una campagna di raccolta arredi per la riapertura dell'ex bùling: come donare divani, tavolini e sedie e quando consegnarli

16 Maggio 2016 - 20:47 | di Pasquale Romano

Stráich: campagna per donare un arredo all'ex bùling di Reggio Calabria

Hai mai pensato che quel vecchio divano che non ti serve più potrebbe avere una nuova vita? Hai deciso di rinnovare la tua casa e non sai più dove mettere tavolini, sedie e tanto altro? Non buttarli, donali all’ex bùling, uno spazio che ha bisogno anche del tuo aiuto.
come aiutarci

Come donare un arredo

Aderire alla campagna di raccolta arredi è molto semplice:

Controlla se l’arredo che vuoi donare è nella lista (che trovi in fondo a questa pagina)

  1. Scatta una foto e inviala su whatsapp al numero 328.5928292 specificando le dimensioni (lunghezza, larghezza e altezza)
  2. In breve tempo valuteremo se il tuo arredo è quello che stiamo cercando
  3. Consegna il tuo arredo all’ex bùling* oppure concorda il ritiro direttamente a casa tua

*Giorno di raccolta ogni martedì dalle 18.30 alle 20.30

Chiunque deciderà di sostenere la nostra campagna e la grande avventura per la riapertura del bùling riceverà simbolicamente un adesivo a forma di birillo sul quale verrà scritto il proprio nome e che verrà attaccato in una delle pareti del futuro centro civico polivalente per i ragazzi della nostra città. Perché il bùling è una storia che vogliamo costruire assieme a voi.
Fai bene all’ambiente, fai bene alla tua città!
cosa puoi donare

Gli arredi che servono al bùling

Ecco cosa ci serve per arredare il bùling

Oggi il bùling è un immenso spazio vuoto di 500 metri quadrati, aiutaci ad arredarlo donando qualcosa che non ti serve più. Ci penseremo noi a restaurarlo e dargli una nuova veste con l’aiuto dei ragazzi che parteciperanno quest’estate ai Campi della legalitàorganizzati da Arci RC insieme a Libera.

In questa prima fase abbiamo bisogno di:
sedie in legno
panche in legno
poltroncine
scrivanie
tavolini in legno
credenza in legno
librerie
mensole in legno
piantane e lampade
bancone da bar
pallet
cornici in legno
vecchi vinili
specchi

arcireggiocalabria.it

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