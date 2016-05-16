Stráich! Non ti serve piú un arredo? Donalo al búling che rinascerá

Una campagna di raccolta arredi per la riapertura dell'ex bùling: come donare divani, tavolini e sedie e quando consegnarli

Hai mai pensato che quel vecchio divano che non ti serve più potrebbe avere una nuova vita? Hai deciso di rinnovare la tua casa e non sai più dove mettere tavolini, sedie e tanto altro? Non buttarli, donali all’ex bùling, uno spazio che ha bisogno anche del tuo aiuto.

come aiutarci

Come donare un arredo

Aderire alla campagna di raccolta arredi è molto semplice:



Controlla se l’arredo che vuoi donare è nella lista (che trovi in fondo a questa pagina)

Scatta una foto e inviala su whatsapp al numero 328.5928292 specificando le dimensioni (lunghezza, larghezza e altezza) In breve tempo valuteremo se il tuo arredo è quello che stiamo cercando Consegna il tuo arredo all’ex bùling* oppure concorda il ritiro direttamente a casa tua

*Giorno di raccolta ogni martedì dalle 18.30 alle 20.30

Chiunque deciderà di sostenere la nostra campagna e la grande avventura per la riapertura del bùling riceverà simbolicamente un adesivo a forma di birillo sul quale verrà scritto il proprio nome e che verrà attaccato in una delle pareti del futuro centro civico polivalente per i ragazzi della nostra città. Perché il bùling è una storia che vogliamo costruire assieme a voi.

Fai bene all’ambiente, fai bene alla tua città!

cosa puoi donare

Gli arredi che servono al bùling

Ecco cosa ci serve per arredare il bùling



Oggi il bùling è un immenso spazio vuoto di 500 metri quadrati, aiutaci ad arredarlo donando qualcosa che non ti serve più. Ci penseremo noi a restaurarlo e dargli una nuova veste con l’aiuto dei ragazzi che parteciperanno quest’estate ai Campi della legalitàorganizzati da Arci RC insieme a Libera.

In questa prima fase abbiamo bisogno di:

sedie in legno

panche in legno

poltroncine

scrivanie

tavolini in legno

credenza in legno

librerie

mensole in legno

piantane e lampade

bancone da bar

pallet

cornici in legno

vecchi vinili

specchi

arcireggiocalabria.it