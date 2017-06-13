Studenti e docenti della Pennsylvania State University alla Mediterranea

Anche quest’anno Architettura ha accolto un gruppo di studenti universitari provenienti dagli Stati Uniti, per lo svolgimento presso la nostra struttura universitaria di un corso di lingua e cultura italiana. Quest’opportunità è nata dalla felice collaborazione fra il Dipartimento d’Italianistica della Pennsylvania State University e l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, anche grazie all’interessamento del prof. Adolfo Santini, che da anni segue questo interessante percorso didattico.

Il gruppo è composto da 17 studenti ed è guidato dai professori Vincent Gatto e Michael Edwards, docenti d’italiano alla Pennsylvania State University. Il gruppo è fortemente multi-culturale: alcuni studenti sono italo-americani, una studentessa è di origine cinese e una proviene da Puerto Rico. Tutti loro sono accomunati da un forte interesse nei confronti della lingua e della cultura italiana, nonché dal desiderio di conoscenza della nostra regione.

Sicuramente quest’esperienza arricchirà la loro preparazione accademica grazie anche alla partecipazione attiva di nostri concittadini e collaboratori, i quali hanno accolto con grande piacere e cordialità questo gruppo di studenti internazionali.

L’occasione è particolarmente utile anche per gli studenti calabresi, che hanno l’occasione di allargare le loro amicizie e di conoscere una realtà così diversa dalla loro.

La Pennsylvania State University, i professori Gatto ed Edwards e tutti gli studenti desiderano ringraziare il Magnifico Rettore prof. Pasquale Catanoso per la sua disponibilità, con l’augurio che quest’intesa continuerà anche nei prossimi anni.