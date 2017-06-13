Studenti e docenti della Pennsylvania State University alla Mediterranea
17 studenti americani della Pennsylvania State University a Reggio Calabria per un corso di lingua e cultura italiana alla Mediterranea
13 Giugno 2017 - 16:00 | di Federica Geria
Anche quest’anno Architettura ha accolto un gruppo di studenti universitari provenienti dagli Stati Uniti, per lo svolgimento presso la nostra struttura universitaria di un corso di lingua e cultura italiana. Quest’opportunità è nata dalla felice collaborazione fra il Dipartimento d’Italianistica della Pennsylvania State University e l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, anche grazie all’interessamento del prof. Adolfo Santini, che da anni segue questo interessante percorso didattico.
Il gruppo è composto da 17 studenti ed è guidato dai professori Vincent Gatto e Michael Edwards, docenti d’italiano alla Pennsylvania State University. Il gruppo è fortemente multi-culturale: alcuni studenti sono italo-americani, una studentessa è di origine cinese e una proviene da Puerto Rico. Tutti loro sono accomunati da un forte interesse nei confronti della lingua e della cultura italiana, nonché dal desiderio di conoscenza della nostra regione.
Sicuramente quest’esperienza arricchirà la loro preparazione accademica grazie anche alla partecipazione attiva di nostri concittadini e collaboratori, i quali hanno accolto con grande piacere e cordialità questo gruppo di studenti internazionali.
L’occasione è particolarmente utile anche per gli studenti calabresi, che hanno l’occasione di allargare le loro amicizie e di conoscere una realtà così diversa dalla loro.
La Pennsylvania State University, i professori Gatto ed Edwards e tutti gli studenti desiderano ringraziare il Magnifico Rettore prof. Pasquale Catanoso per la sua disponibilità, con l’augurio che quest’intesa continuerà anche nei prossimi anni.
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