Successo al Rendano di Cosenza per la prima de ‘Il Re Leone’

Danza, canto e recitazione per oltre trenta giovani artisti sul palco del Rendano, con due ospiti professionisti del musical e la regia di Loredana Nucaro

Si è tenuta ieri sera, presso il teatro di tradizione A. Rendano di Cosenza, la prima de “Il Re Leone”, il nuovo spettacolo musicale di Compagnia delle Alghe.

Oltre trenta giovani artisti si sono esibiti sul palco, in un mix travolgente di danza, canto e recitazione, ottenendo consensi e giudizi positivi da parte del gremito pubblico.

Lo show in due atti ha visto la presenza dei performer di musical professionisti, ospiti della compagnia, Silvia Di Stefano e Andrea Verzicco, fra i più apprezzati volti del panorama teatrale italiano. “Questa associazione teatrale produce bellezza”, ha dichiarato Verzicco a fine show, “ed è un valore aggiunto per questa terra, perché c’è passione, professionalità e voglia di fare”.

Applausi per la regia di Loredana Nucaro, le coreografie di Nadia Lorenza Muoio e le scenografie di Matteo Olivieri e Andrea Manna.

Nel finale, invitati dal direttore artistico Massimiliano Pellegrino, sul palco anche i costumisti dell’Accademia New Style di Franca Trozzo e i truccatori dell’Isteform, guidati da Marinella Giorni; il loro lavoro ha incantato i presenti conferendo allo spettacolo un valore aggiunto.

Una prima con il botto, dunque. Non resta che aspettare la programmazione delle repliche.