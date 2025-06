Reggio, in tantissimi al Parco Caserta per il saggio di fine anno dell’Asd Stardust

È un Parco Caserta gremito come non mai per l’evento della Asd Stardust di Antonella Bramato, migliaia i presenti che hanno ballato e reso l’evento unico ed entusiasmante



A congratularsi il Consigliere comunale Mario Cardia presente all’evento di fine stagione che nel corso del suo intervento ha dichiarato:

“Una serata magica, piena di sorprese, una festa per salutare e celebrare un anno ricco di successi per Antonella Bramato e tutto il suo staff.

Esprimo grande soddisfazione per questi traguardi raggiunti – ha detto Cardia – per una realtà come l’Associazione Stardust diventata per me una seconda famiglia.



Una menzione particolare e strameritata consentitemi di farla a tutto lo staff tecnico della Associazione ed in particolar modo alla Presidente Antonella Bramato, al culmine di un’altra annata entusiasmante: come non ricordare l’esplosione di emozioni condivisa con voi a Piazza Leopoldo Trieste, come non menzionare le emozioni vissute a Piazza Italia ed al Palascatolone con Joey e Rina, fino ad arrivare al grande successo di pubblico e spettacolo nei saggi degli ultimi due anni nella splendida cornicedel Parco Caserta”, conclude Cardia.