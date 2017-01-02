Successo per la mostra collettiva d’arte ‘Natale è…’

Si è conclusa prima di Natale la mostra collettiva d’arte “Natale è…”, che ha visto impegnati i soci dell’associazione artistico-culturale Visionarte, nell’esposizione di opere pittoree e scultoree al Palazzo del Consiglio regionale della Calabria e contemporaneamente nella raccolta fondi destinata ai bambini della casa famiglia Pia Associazione FMC di Reggio Calabria.

L’estrazione delle opere in beneficienza è avvenuta nell’istituto ad opera degli stessi bambini.

Il ricavato è stato destinato all’acquisto dei giochi educativi e di svago per gli ospiti della Casa famiglia per consentire anche a loro di vivere la magia del Natale scartando un regalo sotto l’albero. Un gesto molto semplice ma che ha regalato un momento di gioia e un sorriso ai bambini.

L’ associazione Visionarte nel corso della sua attività ha già realizzato iniziative nel campo culturale e sociale con diverse mostre ed ha già in programma le prossime che a breve saranno presentate alla collettività.