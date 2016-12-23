Successo per la pista di pattinaggio sul lungomare Falcomatà

A qualche settimana dalla sua apertura, la pista di pattinaggio installata sul lungomare Falcomatà, vicino la stazione Lido grazie all’impegno dell’associazione dilettantistica polisportiva RHEGIUM, registra tante presenze e apprezzamenti da parte di tutta la comunità. La struttura sta diventando un elemento di attrazione molto forte per la città ed è un punto strategico dove adulti e bambini scelgono di trascorrere il loro tempo libero.

Prezioso è il contributo offerto da professionisti di questa città che hanno voluto investire le risorse “donando” alla comunità una pista realizzata interamente in ghiaccio vero e aperta tutti i giorni dalle ore 9 alle 24 sino a giorno 9 Gennaio.

L’attesa era tanta e bravi pattinatori e non, da giorni possono usufruire di un luogo sicuro e idoneo dove poter passare qualche ora di sport e divertimento.

Validi istruttori federali di hockey sul ghiaccio quotidianamente seguono non solo gli appassionati di pattinaggio ma anche i principianti e i tanti bambini provenienti anche dalla Provincia che trascorrono qualche ora con i pattini ai piedi su una pista con vista sul mare. La struttura, perfettamente attrezzata, trasforma il divertimento di ogni pattinatore in una vera e propria passione.