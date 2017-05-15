Successo per “Let’s Clean Up Europe”: tutti in piazza ad Arghillà

Sabato 13 maggio dalle ore 8:00 alle 13:00 si è tenuta un’azione di pulizia ad Arghillà, precisamente nella Piazzetta di Arghillà Nord, nel quartiere di Catona. Tale iniziativa si è svolta all’interno della campagna “Let’s Clean Up Europe 2017″ la campagna europea contro il littering e l’abbandono dei rifiuti (http://letscleanupeurope.eu/) a cui la Città di Reggio Calabria ha aderito anche quest’anno.

Associazioni, scuole e cittadini in campo

L’intento è stato quello di coinvolgere tutti i tipi di organizzazioni: scuole, imprese, enti locali, associazioni e semplici cittadini per ripulire e ridare valore ad un luogo cittadino, cogliendo l’occasione per sensibilizzare i partecipanti sulla riduzione dei rifiuti, il riciclo e uno stile di vita più amico dell’ambiente. È così è stato, erano presenti le associazioni del quartiere e le associazioni ambientaliste cittadine, oltre ai molti bambini e cittadini residenti che hanno partecipanto con entusiasmo.

Durante l’attività di pulizia, seguita dalla presenza di operatori AVR che hanno facilitato l’operato dei partecipanti coinvolti utilizzando le attrezzature idonee, vi sono stati anche momenti di formazione sulle 3R: Riduci, Riusa e Ricicla. L’obiettivo raggiunto è stato quello di raccogliere i rifiuti, differenziando il più possibile. Infatti sono stati raccolti in maniera differenziata per tipologia, differenziati tra: carta – plastica – vetro – legno – metalli (alluminio, acciaio) – pneumatici – batterie – RAEE – altri ingombranti ecc, circa:

35 sacchi (da 120 l) di sfalci e fogliame

7 sedie rotte di plastica

1 sacco (da 120 l) di oggetti

1 biliardino rotto + 50 kg di legno

1 valigia

1 telaio di motorino ed una cariola

1 termosifone

8 sacchi (da 120 l) di imballaggi in plastica

1 sacco (da 120 l) di indumenti usati

3 sacchi (da 120 l) di rifiuti in carta

3 sacchi (da 120 l) di rifiuti indifferenziati

1 sacco (da 120 l) di imballaggi in vetro

Il messaggio per i cittadini e per i bambini

Prendendo parte a “Let’s Clean Up Europe!” e aiutando a tenere pulito l’ambiente, i partecipanti e soprattutto i bambini del quartiere coinvolti, si sono resi conto di quanti rifiuti sono abbandonati vicino a loro. Questa azione ha dato un’opportunità unica per sensibilizzare i cittadini sui problemi dell’abbandono e per aiutare a cambiare i loro comportamenti. Noi crediamo che l’azione di pulizia sia un’ottima opportunità per parlare anche di altri problemi legati ai rifiuti, come la loro riduzione, il riuso e il riciclo.